Россия и датский динамит: художник изобразил ЕВРО на туалетной бумаге

Немецкий художник Себастиан Клюр нарисовал главные события чемпионата Европы по футболу на туалетной бумаге, пишет "Спорт-Экспресс".

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Свое видение ЕВРО-2020 Себастиан Клюр из Кельна изобразил на туалетной бумаге, а видео разместил в Instagram. Первый серия рисунков посвящена групповому этапу турнира, вторая - матчам плей-офф.

В частности, разгром сборной России в третьем туре от сборной Дании (1:4) художник представил как "взрыв датского динамита".

Также Клюр отметил мощное исполнение итальянскими игроками национального гимна, поддержку всего мира датчанина Кристиана Эриксена, супергол чеха Патрика Шика ударом с 47 метров, поражения в плей-офф Кришитиана Роналду, сборных Франции и Германии, жест украинца Зинченко после гола шведам, яркие эмоции швейцарского фаната,

Групповой этап ЕВРО-2020

Плей-офф ЕВРО-2020

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В 1/2 финала сыграют: Италия — Испания (6 июля) и Дания — Англия (7 июля). Оба полуфинала и финал (11 июля) пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.