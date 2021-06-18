Топ-модель Хайди Клум поддержала немцев почти обнаженным телом

48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум своеобразным образом поддержала сборную Германии на проходящем в эти дни чемпионате Европы по футболу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На странице в Instagram Хайди Клум опубликовала свою фотографию в очень короткой футболке национальной команды, не скрывающей ее фигуру, пишет "Спорт-Экспресс".

Сборная Германии на чемпионате Европы стартовала с поражения со счетом 0:1 от сборной Франции. Во втором туре (19 июня) немцам предстоит поединок с Португалией, а в третьем туре (23 июня) - с Венгрией. Все матчи группового этапа бундестим проводит в Мюнхене.