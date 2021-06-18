Топ-модель Хайди Клум поддержала немцев почти обнаженным телом
Foto: Vida Press

48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум своеобразным образом поддержала сборную Германии на проходящем в эти дни чемпионате Европы по футболу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На странице в Instagram Хайди Клум опубликовала свою фотографию в очень короткой футболке национальной команды, не скрывающей ее фигуру, пишет "Спорт-Экспресс".

Сборная Германии на чемпионате Европы стартовала с поражения со счетом 0:1 от сборной Франции. Во втором туре (19 июня) немцам предстоит поединок с Португалией, а в третьем туре (23 июня) - с Венгрией. Все матчи группового этапа бундестим проводит в Мюнхене.

View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)
View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)
View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)
View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)
View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

чемпионат Европы Евро-2020 Футбол Хайди Клум
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус