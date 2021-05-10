До начала чемпионата мира по хоккею в Риге осталось меньше двух недель. За плечами у хоккеистов недели тяжелых тренировок, сыграно большинство проверочных матчей. В тренерский штаб команды наконец-то прибыл ее главный тренер — канадский специалист Боб Хартли, завоевавший с омским "Авангардом" первый в истории клуба Кубок Гагарина. Каких игроков он соберет под знамена сборной на ответственный турнир? Мы решили выполнить за него часть работы и прикинули, как мог бы выглядеть сильнейший состав сборной Латвии на домашнем чемпионате мира.

В этом году у тренеров нет возможности проверить широкий круг кандидатов: если раньше сборная проводила по восемь или даже десять контрольных игр, то на этот раз из-за коронавирусных ограничений в графике у нее всего четыре проверочных матча, не считая полутоварищеские встречи с юниорской сборной Латвии, которая дважды уступила взрослой команде в рамках подготовке к чемпионату мира среди игроков не старше 18 лет.

На турнир каждая команда могла заявить 25 игроков, но в этот разрешено заявлять на трех хоккеистов больше — это сделано для того, чтобы команда не осталась в меньшинстве, если в ней произойдет вспышка Covid-19. Размышляя, как мог бы выглядеть состав сборной Латвии на домашнем чемпионате мира, мы вспомнили про всех сильнейших "европейцев" и "североамериканцев" и составили команду, в которую включили лишь одного дебютанта.

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