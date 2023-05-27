ФОТО. Десант латвийских фанов прибыл в Тампере поддержать сборную на ЧМ

В эти дни в Тампере проходят решающие матчи мирового первенства по хоккею. Сборная Латвии впервые в истории пробилась в топ-4 и ведет борьбу за медали. Поддержать команду в Финляндию отправились сотни болельшиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Матчи предварительного этапа чемпионата мира проходили в Риге и Тампере. Сборная Латвии на домашних играх имела отличную поддержку - матчи с участием хозяев собирали полные трибуны "Арены-Рига" (вместимость — 10 300 зрителей).

А около арены была обустроена официальная фан-зона ЧМ-2023. Посетители фан-зоны могли приобрести сувениры, перекусить и выпить пиво, а также посмотреть хоккей на большом экране.

Сборная Латвии по итогам предварительного этапа вышла в пле-офф, а в четвертьфинале в Риге сенсационно обыграла Швецию (3:1) и впервые в истории пробилась в топ-4.

Заключительные матчи ЧМ пройдут только в Тампере (полуфиналы — 27 мая, финал и за третье место — 28 мая). Латвия продолжает борьбу за медали, и для поддержки команды в Финляндию отправились сотни латвийских фанов. Вместе с собой болельщики взяли и флаг гигантских размеров, который развернули не только на трибунах, но и на улицах Тампере.