ФОТО: Лодка с латвийскими болельщиками перевернулась на озере в Тампере

В среду, 18 мая на озере финском городе Тампере перевернулась лодка с болельщиками сборной Латвии по хоккею. Пострадавших в аварии нет, выяснило агентство LETA.

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В среду семь фанов латвийской сборной, проживающие на берегу озера Виллиленсалми, на трех каноэ решили пересечь озеро, чтобы встретить игроков сборной на другом берегу. Когда до другого берега оставалось окола ста метров, одна из лодок перевернулась из-за сильного ветра.

Латвийские болельщики, попавшие в аварию, самостоятельно доплыли до берега и не нуждались в медицинской помощи. На место прибыли спасатели, которые вытащили на берег затонувший каноэ.

Встреча фанов с хоккеистами состоялась по расписанию. На ней присутствовали и те болельщики, которые ранее оказались в воде после крушения лодки.

Чемпионат мира в Финляндии продлится до 29 мая. На предварительном этапе сборная Латвии играет в Тампере. Ближайший матч ей предстоит 19 мая против сборной Чехии.