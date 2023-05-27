ФОТО. Тысячи людей собрались в центре Риги просмотреть полуфинал Канада — Латвия

Тысячи людей собрались в субботу днем в центре Риги, чтобы вместе посмотреть на больших экранах полуфинал чемпионата мира по хоккею между сборными Латвии и Канады.

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Незадолго до начала игры как на Домской площади, так и на Эспланаде собралось более 1000 человек, многие из которых носили традиционные хоккейные фанатские атрибуты.

У посетителей официальных фан-зон, которые на 27-28 мая организованы на Домской площади и Эспланаде, есть возможность купить на месте пиво, сувениры и атрибутику ЧМ-2023.

При этом на Эспланаде матч на большом экране можно посмотреть с комментариями, тогда как на Домской площади — без. На Домской площади можно увидеть туристов, но близлежащие бары и пабы переполнены.

Возможность посмотреть на больших экранах решающие матчи чемпионата мира помимо Риги есть также и в других городах — в Даугавпилсе, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Резекне. В Юрмале на пляже Майори тоже установлен большой экран для просмотра хоккея.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 12 по 28 мая. В полуфинале сборная Латвии играет в финском Тампере против Канады.