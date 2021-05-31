ФОТО: В Риге на официальный автомобиль чемпионата мира упало дерево

В пятницу, 28 мая, на улице Малпилс в Риге сломалось дерево и упало на две машины. Примечательно, что одна из них — электромобиль Škoda Enyaq iV — является официальным автомобилем организаторов чемпионата мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Риге, соообщил очевидец ЧП Тимофей, который поделился с редакцией фотографиями.

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Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу поступил в 12.59, сообщила порталу Delfi представитель службы Агрита Витола. Упавшее дерево повредило две машины и электропровода. Движение транспорта от ул. Томсона до ул. К. Валдемара полностью перекрыли.

Вряд ли поврежденный автомобиль Škoda может поставить под угрозу ход чемпионата мира по хоккею в Риге — генеральный спонсор чемпионата передал организаторам 45 таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что генеральный спонсор чемпионата Škoda предоставит организаторам 45 электромобилей Enyaq iV. Впервые в истории чемпионатов мира весь автопарк состоит из электромобилей.

Организаторы и участники чемпионата выезжают на этих электромобилях на арены турнира, в места проживания и тренировок. На автомобилях изображены логотипы главного спонсора, Škoda Auto, и чемпионата мира 2021 года.