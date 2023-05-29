ФОТО, ВИДЕО. Уходящий президент Левитс принял хоккейную делегацию в Рижском замке

Сборная Латвии по хоккею в день возвращения на родину после чемпионата мира нанесла визит в Рижский замок, где встретилась с действующим президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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Встреча главы государства с хоккейной делегацией прошла 29 мая в Рижском замке.

Как сообщает канцелярия президента Латвии, Эгилс Левитс поблагодарил игроков, тренерский штаб, вспомогательный персонал и руководство сборной Латвии за исторический успех на чемпионате мира - бронзовые медали за третье место.

"Вчера мы были вместе. Этот день останется в исторической памяти нашего народа. Позже люди скажут: "Это случилось в том году, когда мы выиграли в Тампере!", - заявил Левитс на торжественном мероприятии в честь хоккейной национальной команды.

"Хочу вручить вам Государственную президентскую медаль по трем причинам. Во-первых, за захватывающую и драматичную игру. Она была уникальной! Во-вторых, за вашу силу воли, выносливость и мотивацию к победе даже из плохой ситуации. И, в-третьих, прежде всего , за то, что вы подарили нашему народу чувство единства. Такие моменты случаются редко. Такой момент был вчера, и вы его нам подарили!" — отметил президент.

Во время чемпионата мира по хоккею Эгилс Левитс посетил Тампере. Сразу после матча за бронзовые медали против США он зашел в раздевалку сборной Латвии и поздравил команду с победой.

31 мая в Латвии пройдут выборы президента. Ранее стало известно, что Эгилс Левитс отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.