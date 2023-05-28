Хоккейные болельщики пришли к посольству США в Риге

В воскресенье вечером около посольства США в Риге собрались болельщики сборной Латвии по хоккею.

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латвийские фаны пришли к американскому посольству, чтобы отпраздновать победу сборной Латвии над США в матче за бронзовые медали чемпионата мира.

Матч за третье место ЧМ-2023 Латвия — США (4:3 ОТ) завершился около 18.00. Вскоре после его окончания к посольству США в Латвии, которое расположено в Пардаугаве, начали прибывать люди.

Спустя некоторое время перед посольством собралось около ста болельщиков с латвийскими флагами и различной атрибутикой, постепенно их количество увеличилось. К посольству на автомобилях и велосипедах приезжали жители как из близлежащих районов, так и из дальних мест. Некоторые принесли цветы в знак сочувствия.

Присутствующих приветствовали сотрудники посольства США, а позже к собравшимся вышел посол, который похвалил сборную Латвии за хорошую игру и в дружеской обстановке сфотографировался с посетителями.

Несмотря на то, что эмоции латвийских болельщиков зашкаливали, атмосфера около посольства была спокойной и дружелюбной, отмечает агентство LETA. Присутствующие вместе исполнили гимн Латвии.

Приносить цветы к посольствам различных стран после побед хоккейной сборной Латвии над соперниками является давней традицией.

Сборная Латвии на ЧМ-2023 выиграла бронзовые медали. Это высший успех в истории латвийского хоккея.