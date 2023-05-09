Хотели достать билеты на хоккей — молодые люди испортили ледовую скульптуру в Риге

В надежде получить билеты на хоккей молодые люди в Риге во вторник повредили ледяную скульптуру на привокзальной площади в Риге, сообщил главный специалист по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис.

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9 мая после 11 часов утра сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили, что несколько молодых людей пинают ледяную скульптуру на Привокзальной площади. Скульптура была установлена в качестве рекламного объекта в преддверии чемпионата мира по хоккею.

К месту происшествия был выслан ближайший полицейский патруль, но к прибытию стражей порядка молодые люди успели опрокинуть скульптуру.

В ходе разговора с молодыми людьми полицейские выяснили, что они разбили скульптуру, потому что хотели достать вмороженные в лед билеты на хоккей. Объясняя свои действия, молодые люди указали на пластиковые таблички в скульптуре, похожие на билеты.

Связавшись с человеком, который устанавливал скульптуру, полиция выяснила, что билеты в ней — бутафория.

Оценив обстоятельства происшествия, полиция задержала молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет и доставила их в участок Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.