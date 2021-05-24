Ильвес: Белоруссию нужно выставить с проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес разместил в социальной сети Twitter призыв к Международной федерации хоккея выставить Белоруссию в проходящего в Риге Чемпионата мира по хоккею.

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"Международная федерация хоккея может и ей нужно без промедления выставить Беларусь с проходящего в Риге чемпионата мира", - указал бывший глава Эстонии.

По мнению Ильвеса, это решение стало бы куда более действенной и эффективной мерой, примененной в отношении "любящего хоккей диктатора Лукашенко, а также оказало бы мгновенный эффект на организованный государством терроризм".

The @IIHFHockey or International Ice Hockey Federation can and should immediately kick out Belarus from the ongoing World Championship in Riga. This will hurt the hockey-loving dictator Lukashenka more than anything, showing the immediate effect of state organized terrorism — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) May 23, 2021

Как уже сообщалось ранее, в аэропорту Минска в минувшее воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в Минск.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель и главный редактор информационного канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске он был задержан.