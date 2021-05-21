Кариньш пока не будет созывать заседание правительства о допуске зрителей на ЧМ по хоккею

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не будет созывать внеочередное заседание правительства для выполнения поручения Сейма немедленно разработать порядок допуска привитых и переболевших Covid-19 зрителей на чемпионат мира по хоккею.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в бюро премьера, заявление Сейма о необходимости разработать порядок присутствия болельщиков на матчах премьер своей резолюцией передал в Министерство здравоохранения.

Минздраву поручено проанализировать постановление Сейма и в случае необходимости подать предложения правительству.

В настоящее время Министерство здравоохранения не может дать никакой информации, какие действия последуют за резолюцией премьера, в том числе будет ли рассматриваться вопрос о допуске болельщиков на следующем заседании правительства, запланированном в четверг, 27 мая.

"Минздрав получил резолюцию премьера. (...) Резолюцию мы немедленно выполним и предоставим ответ премьер-министру", - сообщили в министерстве.

Комментируя решение премьера, зампредседателя фракции Новой консервативной партии (НКП) в Сейме Кришьянис Фелдманс выразил надежду на то, что если не сегодня, то по крайней мере в начале следующей недели последует либо внеочередное заседание правительства, либо в виде опроса будут приняты конкретные решения, чтобы выполнить поручение Сейма.

Как сообщалось, в четверг Сейм после длительных дебатов поручил правительству разработать порядок, позволяющий тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею.

Сейм поддержал разработанный Новой консервативной партией проект постановления, в котором Кабинету министров поручено немедленно разработать порядок, чтобы матчи чемпионата могли очно посещать люди, которые привиты от Covid-19 и после прививки прошли необходимые несколько недель, а также те, кто может документально подтвердить, что переболел Covid-19.

Первоначально предлагалось разрешить посещение матчей также людям с отрицательными тестами на Covid-19, что вызвало крайне негативную реакцию медиков, поскольку тесты не гарантируют отсутствие Covid-19, но эта группа людей не была включена в окончательное решение. Организаторы чемпионата со своей стороны признали, что им проще было бы проверять именно людей с тестами, так как пока нет механизма, чтобы убедиться, что покупатель билета действительно переболел или прошел вакцинацию от Covid-19.