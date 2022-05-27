Мэр Стакис: проведение чемпионата мира-2023 в Риге будет выгодно городу и думе

Решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Риге и финском городе Тампере логично и выгодно для самоуправления, заявил агентству LETA мэр Риги Мартиньш Стакис.

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"В короткие сроки такой турнир можно провести только в тех странах, где он недавно проходил", — добавил председатель совета.

По словам Мартиньша Стакиса, столица Латвии будет рада принять чемпионат мира по хоккею, так как его проведение станет для самоуправления большим плюсом. В качестве примера мэр Риги привел ресторанный бизнес, в котором выручка от проведения ЧМ в столице оценивается в несколько миллионов евро.

В первых переговорах с организаторами турнира, еще до принятия решения IIHF, говорилось, что проведение турнира может обойтись Риге примерно в 0,5 млн евро. Муниципалитет готов выделить такую ​​сумму из резервного фонда, в регламенте предусмотрена такая возможность. Столичное самоуправление может согласиться разделить выделенные средства на две части, чтобы организация ЧМ-2023 меньше повлияла на годовой бюджет, добавил Стакис.

О том, что Рига и Тампере примут чемпионат мира по хоккею 2023 года официально стало известно на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который состоялся в Финляндии. Предполагается, что ЧМ пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.

Айгарс Калвитис, президент Федерации хоккея Латвии, отмечает, что Латвия накопила "бесценный опыт организации турнира, процесс понятен и ожидаемый результат ясен".

"Но самое главное, у нас будет возможность отблагодарить зрителей за то, что в 2021 году чемпионат мира в Риге прошел почти при пустых трибунах", — подчеркнул он.

Главной ареной ЧМ-2023 станет недавно построенная Nokia Arena в Тампере вместимостью 13 445 мест. В Тампере пройдут матчи одной из групп, а также два четвертьфинала и все матчи, начиная с полуфиналов. Второй ареной проведения турнира станет Arēna Rīga на 9550 мест. В столице Латвии пройдут матчи другой группы и два четвертьфинала.

Рига принимала чемпионат мира в 2021 году. Год назад турнир должен был проходить также в Минске, но IIHF под давлением федераций, политиков и спонсоров лишила Беларусь статуса хозяина ЧМ. Во время рижского ЧМ случился громкий скандал, когда Мартиньш Стакис убрал с улиц города флаги Беларуси и России.