Павлютс призвал Сейм не поддерживать проведение чемпионата мира по хоккею со зрителями

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призвал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею со зрителями.

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Павлютс в социальных сетях призвал своих коллег при высказываниях о том, что "сложнее играть при пустых трибунах" и "болельщики тоже хотят посмотреть хоккей очно" все же помнить о просьбе медиков не проводить чемпионат со зрителями.

Министр убежден, что такие действия в настоящее время были бы "преждевременными, безответственными и несправедливыми". Павлютс призвал любителей хоккея "болеть безопасно - у экранов телевизоров".

Депутаты Сейма во второй раз сегодня вечером собрали 34 подписи, чтобы продолжить рассматривать вопрос о допуске зрителей на чемпионат мира по хоккею в Риге, сообщил агентству ЛЕТА член правления Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс.

Политик сообщил, что собрано более 34 подписей для проведения еще одного внеочередного заседания по проекту решения, подготовленному НКП. Ранее входящая в правящую коалицию НКП собрала эти подписи вместе с оппозиционными партиями.

Фелдманс пояснил, что на предыдущем внеочередном заседании некоторые депутаты возражали против рассмотрения проекта на этом конкретном заседании парламента, поэтому пришлось созвать другое заседание.

Политик заявил, что НКП выступает за "нормальный демократический процесс, при котором нет препятствий для принятия решений в Сейме, независимо от результата".

Сейм сегодня вечером передал на рассмотрение комиссиям предложения отдельных партий о допуске зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею, который начнется завтра в Риге.

Большинство Сейма решило передать в комиссии подготовленный Союзом зеленых и крестьян (СЗК) проект решения о том, чтобы зрители могли присутствовать на чемпионате.

В повестку дня заседания входил также проект НКП о том, чтобы поручить Кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности для очного присутствия на матчах чемпионата, например, для вакцинированных зрителей и зрителей с отрицательным тестом на Covid-19, но из-за возражений данный проект не рассматривался.

Как сообщалось, ранее депутаты НКП, СЗК, Согласия, KPV LV и внефракционные депутаты уже собрали подписи за созыв внеочередного заседания Сейма по вопросу о допуске зрителей на чемпионат мира по хоккею.

Пока мнения по этому поводу неоднозначны.