Полиция обеспокоена возможным скоплением людей во время чемпионата мира в Риге

Несмотря на то, что торговые коммерсанты и посетители открытых террас общепита в целом соблюдают требования эпидемиологической безопасности, Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция готовятся к наплыву клиентов во время чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом шла речь на заседании комитета по безопасности, порядку и предотвращении коррупции Рижской думы.

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По словам представителя Госполиции Александра Букевича, когда в Риге стартует чемпионат мира, внимание людей к этому событию возрастет, и у них не всегда будет желание смотреть матчи только по домашнему телевизору. "Во время чемпионата мира напряженность на открытых террасах (кафе и ресторанов) будет больше, особенно в хорошую погоду", — предполагает Букевич.

Представитель Рижской муниципальной полиции (РМП) Андрей Аронов заверил, что полиция уже сегодня готова контролировать общественный порядок и соблюдение требований эпидемиологической безопасности. В РМП отмечают, что во время хоккейного турнира полиции придется работать в усиленном режиме, особенно в те дни, когда будет играть сборная Латвии.

Полиция обеспокоена возможным появлением в Риге больших тентов для болельщиков, которые могут быть организованы предпринимателями, а также разрешения на публичное вещание матчей ЧМ-2021 — сейчас трансляция хоккейных матчей на открытых террасах без такого разрешения не допускается. Но в этом случае такоие условия будут больше соответствовать проведению массового мероприятия, что не допускается требованиями эпидемиологической безопасности и решением правительства.

Полиция ожидает, что количество посетителей открытых террас общепита значительно увеличится во время чемпионата мира. По словам Аронова, с 7 мая, когда разрешили открыть уличные террасы, сотрудники муниципальной полиции, контролируя требования эпидемиологической безопасности, провели 2377 бесед и 47 консультативных интервью с предпринимателями, поскольку не все правильно понимали ограничения, введенные правительством. Пока только в 17 случаях полиция штрафовала торговцев за несоблюдение мер безопасности.

Представитель Госполиции указал на отсутствие данных о точном количестве в Риге работающих террас общепита. Этот показатель может знать только полиция, регулярно проверяющая террасы. По последним данным, сейчас в Риге работают 269 уличных торговых точек. Госполиция до 17 мая провела 50 частных бесед с торговцами, и в пяти случаях было возбуждены дела об административном правонарушении.

Комментируя ситуацию на Андрейсала, где во время хорошей погоды часто можно увидеть большое скопление людей, Букевич заметил, что начаты три процесса по факту административных нарушений. По его словам, коммерсант не может контролировать соблюдение требований эпидемиологической безопасности из-за большой площади заведения, но пообещал увеличить количество сотрудников службы безопасности.

Характеризуя соблюдение требований эпидемиологической безопасности в целом по Риге, Аронов отметил, что с 19 апреля по 18 мая муниципальная полиция выявила в торговых точках 16 нарушений, в 312 случаях возбуждены дела об административных правонарушениях. В 538 случаях у гостей Риги были неправильно заполнены данные ковид-паспорта. Кроме того, в общественном транспорте выявлены 26 человек, которые во время поездки не надели маску на лицо.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 5 июня. Матчи примут "Арена-Рига" и Олимпийский спортивный центр. Игры пройдут без зрителей, но идет сбор подписей за допуск болельщиков на трибуны.

В прошлые годы во время крупных спортивных событий в центре города для болельщиков устанавливали большие шатры, в которых по монитору транслировали матчи.