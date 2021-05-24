Ринкевич и Стакис заменили в Риге официальный флаг Беларуси на бело-красно-белый

Днем 24 мая в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают делегации стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый флаг. Об этом сообщает агентство LETA.

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Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Станис заявил, что этот жест - инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией. По его словам, замена флага - шаг поддержки тех, кто "страдает от режима Александра Лукашенко".

В свою очередь, Ринкевич отметил, что одно дело - ввод санкций или декларация различных заявлений, тогда как шаг по смене флага, как символический акт, являетсяя более сильным.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Изначально турнир должны были принимать Минск и Рига, но Международная Федерация хоккея под давлением европейских политиков и спонсоров в начале года приняла решение перенеста матчи из Беларуси в другое место. В итоге Рига получила право провести весь турнир.

Во время ЧМ-2021 на улицах Риги установлены флаги стран-участниц турнира. Их установкой занималась Рижская дума в сотрудничестве с организаторами турнира и IIHF.