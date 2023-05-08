В связи с ЧМ по хоккею около "Арены-Рига" введены ограничения для транспорта
Foto: F64

С 7 по 26 мая в связи с проведением в Риге чемпионата мира по хоккею в окрестностях Arena Rīga будут действовать некоторые ограничения движения, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Ограничения в окрестностях "Арены-Рига"

1. С 7 мая до 26 мая (включительно) полностью закрыто движение транспорта на участке улицы Гростонас от улицы Малпилс до улицы Яня Дикманя.

2. С 7 до 26 мая запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

- на улице Яня Дикманя;

- на улице Весетас на участке от улицы Я.Дикманя до улицы Малпилс;

- на улице Малпилс на участке от улицы Весетас до улицы Сканстес.

В случае необходимости оставленные автомобили будут перемещены на ближайшую стоянку.

3. С 12 мая (с 08.00) до 26 мая (до 08.00) в случае необходимости будет ограничено или закрыто движение транспорта на участке улицы Яня Дикманя от улицы Гростонас до улицы Сканстес. Такие же ограничения будут действовать в указанный период времени на участке улицы Малпилс - от улицы Гростонас до улицы Сканстес.

4. С 8.00 12 мая и до 8.00 26 мая на улице Гростонас и улице Сканстес около места проведения ЧМ по хоккею запрещено движение электрических скутеров, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных повозок.

Взятые на прокат электроскутера и велосипеды можно будет припарковать в специально отведенном месте - на тротуаре улицы Гростонас возле улицы Дикманя.

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