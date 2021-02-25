Коротко изложить историю команды, которая 18 раз выиграла Кубок чемпионов Европы и 21 раз выиграла чемпионат СССР, — это сорершенно невыполнимая задача. Еще сложнее вычленить из этой славной истории несколько отдельных сезонов. Рижанки уже в шестидесятых громили соперниц в чемпионате СССР и на европейской арене. А с приходом легендарной Ульяны Семеновой команда приобрела культовый статус.

Зарплата в ТТТ не дотягивала даже до уровня средней, а солидные стипендии получали только члены сборной СССР и кандидаты в сборную. Зато многие девушки совмещали баскетбол с учебой и впоследствии делали карьеру по выбранной профессии. В ТТТ играли будущая юрист, химик, фармацевт, пищевой технолог и даже кандидат биологических наук.

В начале золотой эпохи главными козырями ТТТ были скорость, прессинг, равноценная стартовому составу скамейка запасных и молодость. Тренер Карнитис с удовольствием играл в шахматы, в том числе и на баскетбольной площадке, и удивлял соперниц нестандартными решениями.

В середине шестидесятых из Москвы позвонили и попросили сменить название команды. Просьбу обосновали тем, что название неблагозвучное и никто его не понимает. Предложили переименовать команду в "Трамвайщик". Председатель Латвийской баскетбольной федерации Миервалдис Раманс около полугода вел телефонную войну. И победил. В какой-то момент москвичам надоел этот вопрос, и они успокоились.

С 1970 года тон в команде стали задавать игроки следующего золотого поколения. Среди них была и легендарная Ульяна Семенова. Наша Уля.

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