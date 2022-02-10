Cаночники Латвии за олимпийскую бронзу получат по 38 тысяч евро

Латвийская команда саночников в составе Элизы Тирумы, Кристерса Апарьодса, Мартиньша Ботса и Роберта Плуме за бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде-2022 получит от государства премию в размере до 38 418 евро каждому.

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Размер премий за высокие спортивные достижения утверждает Кабинет министров Латвии. В соответствии с порядком, денежные премии от государства выплачиваются за попадание в топ-6 на Олимпийских играх.

Таким образом, Тирума, Апарьодс, Ботс и Плуме за бронзовые медали Пекина-2022 могут рассчитывать на премии по 38 418 евро, сообщает Министерство образования и науки. Тренеры и обслуживающий персонал латвийской команды саночников получат общую премию до 76 836 евро.

Кроме того, латвийские саночники могут рассчитывать на премии от государства за высокие места в личных соревнованиях на нынешней Олимпиаде.

Ботсу и Плуме за четвертое место в соревнованиях экипажей-двоек полагается премия в размере до 21 514 евро каждому, а их тренерам и обслуживающему персоналу — до 21 514 евро. Андрис и Юрис Шицс также получат премию каждый по 12 908 евро за пятое место на санях-двойках, их тренеры и обслуживающий персонал — 12 908 евро. Премия Апарьодсу за пятое место в мужских соревнованиях составит до 18 441 евро, его тренерам и обслуживающему персоналу — 9220 евро.

Помимо этого Кабмин выделит Федерации санного спорта Латвии на развитие и подготовку новых спортсменов сумму в размере до 35 572 евро. Федерация уже подала в Министерство образования и науки заявление о предоставлении ей премии.

Премии будут выплачены конце этого года. Точные размеры наград определит правительство.

Саночники Латвии бронзовой медалью в эстафете принесли команде Латвии первую награду на Олимпиаде в Пекине.