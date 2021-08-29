Чемпионами Латвии на Рижском марафоне стал Берзиньш и Круминя

Латвийские бегуны Кристапс Берзиньш и Аманда Круминя в воскресенье стали победителями Рижского марафона Rimi.

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Соревнования на марафонской дистанции в этот раз проходили без участия африканских спортсменов высокого класса. В результате дистанцию за 2 часа 38 минут и 36 секунд пробежал первым Берзиньш, завоевав титул чемпиона Латвии.

Foto: LETA

Второе место — у литовца Мариуса Игнотса, который финишировал на минуту и 48 секунд позже Берзиньша. На третьем месте — латвиец Улдис Клявиньш, он отстал от победителя на две минуты и 59 секунд.

Третьим среди латвийских бегунов стал Сергей Маслобоев, занявший четвертое место. Его результат — два часа, 46 минут и 52 секунды.

Аманда Круминя преодолела дистанцию за 3 часа 7 минут и 17 секунд.

На втором месте — литовка Агне Матайтите, которая отстала от победительницы на 5 минут и 53 секунды, на третьем — Ласма Цауне, финишировавшая спустя еще 36 секунд.

Третьей среди латвийских бегуний стала Даце Банга Ходжаева, занявшая шестое место.

Победа на полумарафонской дистанции досталась Янису Вишкерсу (один час 7 минут и 10 секунд). На три минуты и 33 секунды позже финишировал Евгений Туркин, на четыре минут и 27 секунд позже — Константин Зорин.

Среди женщин на полумарафонской дистанции победу одержала эстонка Кадилиса Куива с результатом в один час, 20 минут и 11 секунд. На втором месте Илона Мархеле, отставшая от победительницы на две минуты и 33 секунды, на третьем — Кития Валтере.

В 2019 году марафонскую дистанцию в Риге выиграли Андуаелем Белай Шиферав и Бирке Дебеле из Эфиопии. Шиверав преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут и 51 секунду, Дебеле — за 2 часа 26 минут и 18 секунд.