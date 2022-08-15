ЧП в Пурвциемсе: биатлониста Андрея Расторгуева вновь обокрали

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев стал жертвой грабителей. Злоумышленники разбили стекло в автомобиле спортсмена и украли инвентарь. Об этом биатлонист сообщил у себя в Instagram.

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Недоброжелатели снова в деле! Вчера в Алуксне собрал в фургон все необходимое, чтобы сегодня утром выехать из Риги в тренировочный лагерь. Но сегодняшнее утро в Пурвциемсе началось с очень плохих новостей", — написал спортсмен.

"Разбито заднее стекло — украдено несколько пар лыж и как минимум одна большая сумка с кучей личных вещей, тренировочным снаряжением, одеждой. Вся одежда с символикой #TeamRastorgujevs, на лыжах тоже опознавательные знаки. Если вы что-нибудь заметите, немедленно сообщите об этом мне или в полицию.

Потери очень большие. Если кто-то видел что-то подозрительное сегодня утром в Пурвциеме по адресу Звайгзная гатве, 2а, сообщите нам!

Расторгуев не первый раз становится жертвой грабителей. Летом 2019 года злоумышленники украли из его микроавтобуса велосипед.

Как известно, Андрей Расторгуев пропустил Олимпийские игры-2022 в Пекине из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Спортсмен трижды за 12 месяцев не был в указанных местах и не был доступен для допинг-контроля, в результате чего получил временную дисквалификацию.