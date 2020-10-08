В начале 1990-х годов пал "железный занавес", и команды НХЛ стали осваивать новые для себя территории. Один из старейших клубов лиги "Бостон Брюинз" с советской школой хоккея познакомился через Ригу. Специально организованный в латвийской столице лагерь позволил знаменитому клубу увидеть молодых местных звезд — Григория Пантелеева и Сергея Жолтока. Но еще за год до этого искать счастья за океан отправился Олег Знарок — лидер рижского "Динамо", в будущем — один из самых титулованных российских тренеров. Однако в НХЛ он так и не попал. Как и почему это произошло?

Эта статья была опубликована на сайте MVP. Мы перевели и дополнили ее. 

С приближением распада СССР запах свободы успели почувствовать многие хоккеисты рижского "Динамо". Свободой в полной мере воспользовались Александр Белявский ("Бьерклевен", Швеция), Андрей Матыцин ("Эссят", Финляндия), Артур Ирбе ("Сан-Хосе Шаркс, НХЛ), Олег Знарок и Евгений Семеряк ("Подгле", Польша).

Планы лидеров "Динамо" уехать из Риги перестали быть секретом еще по ходу сезона в чемпионате СССР. В феврале 1991 года в газете Latvijas Jaunatne появилась заметка о том, что Ирбе, Матыцин, Семеряк и Знарок рвутся за границу, а чуть ранее в беседе с этим же изданием главный тренер команды Эвалд Грабовскис заявил, что часть игроков может отправиться даже на восток. Грабовскис уже смирился с тем, что Ирбе после турне рижского "Динамо" по США отправится в московский ЦСКА, а Знарок — в московское "Динамо". Но обе команды от своих планов позже отказались.

Впрочем, это не помешало Знарку уехать за границу. Путь за рубеж нападающему проложил Василий Тихонов, сын главного тренера сборной СССР Виктора Тихонова.

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