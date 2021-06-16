ФОТО: Латвийская баскетболистка Ниедола и ее спутница жизни ждут второго ребенка
Foto: Privātais arhīvs

Баскетболистка сборной Латвии Сабине Ниедола и ее спутница жизни Анжела Тисдейл ждут второго ребенка. Об этом Тисдейл сообщила у себя в Instagram.

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Тисдейл опубликовала у себя в Instagram кадры с семейной фотосессии. На этих снимках Сабине Ниедола находится на последнем триместре беременности.

"Наша семья пополнится еще двумя маленькими ножками", — написала Тисдейл.

В фотосессии принял участие и первенец двух баскетболисток — сын, появившийся на свет в начале 2020 года. В ближайшее время у мальчика появится братик или сестричка — девушки пока не раскрывают пол будущего ребенка. Молодые мамы в Instagram получили множество поздравлений от друзей и сторонников.


В начале 2018 года Сабине Ниедола призналась, что состоит в однополом браке с американской баскетболисткой Анжелой Тисдейл. Девушки познакомились и сблизились, когда выступали вместе за немецкий клуб Royals. Сейчас пара живет в Калифорнии, США.

По фотографиям Ниедолы в Instagram можно судить, что пара проводит вместе много свободного времени.


🌎🙌🏼

A post shared by Sabīne Niedola (@sniedola) on May 8, 2016 at 11:01am PDT



Collecting memories! Venice you are beautiful 🙌🏼

A post shared by Sabīne Niedola (@sniedola) on Nov 26, 2017 at 10:22am PST



Much Love 🙌🏼

A post shared by Sabīne Niedola (@sniedola) on Sep 24, 2017 at 10:43am PDT



🌲🍃👭

A post shared by Sabīne Niedola (@sniedola) on Aug 21, 2017 at 2:07am PDT



So much love 🙌🏼

A post shared by Sabīne Niedola (@sniedola) on Jun 30, 2017 at 12:07am PDT



J'adore 🌙🔙

A post shared by Sabīne Niedola (@sniedola) on Jul 25, 2016 at 1:28am PDT


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