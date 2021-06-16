ФОТО: Латвийская баскетболистка Ниедола и ее спутница жизни ждут второго ребенка

Баскетболистка сборной Латвии Сабине Ниедола и ее спутница жизни Анжела Тисдейл ждут второго ребенка. Об этом Тисдейл сообщила у себя в Instagram.
Тисдейл опубликовала у себя в Instagram кадры с семейной фотосессии. На этих снимках Сабине Ниедола находится на последнем триместре беременности.
"Наша семья пополнится еще двумя маленькими ножками", — написала Тисдейл.
В фотосессии принял участие и первенец двух баскетболисток — сын, появившийся на свет в начале 2020 года. В ближайшее время у мальчика появится братик или сестричка — девушки пока не раскрывают пол будущего ребенка. Молодые мамы в Instagram получили множество поздравлений от друзей и сторонников.
В начале 2018 года Сабине Ниедола призналась, что состоит в однополом браке с американской баскетболисткой Анжелой Тисдейл. Девушки познакомились и сблизились, когда выступали вместе за немецкий клуб Royals. Сейчас пара живет в Калифорнии, США.
По фотографиям Ниедолы в Instagram можно судить, что пара проводит вместе много свободного времени.