ФОТО: В Риге стартовала международная регата с участием 45 команд
Foto: Jānis Spurdziņš

26 июня в Риге стартовала международная парусная регата. В "Gulf of Riga Regatta 2022" (GoRR) примут участие более 45 команд из стран региона Балтийского моря.

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Днем 26 июня на Даугаве около Вантового моста состоялись показательные заезды. По словам Валтерса Романса, председателя правления Латвийской ассоциации морского парусного спорта (LJBA) и организатора соревнований, нынешняя регата интересна тем, что редко когда можно увидеть в центре Риги такое большое количество морских яхт.

"Парусные соревнования, как правило, проводятся в море, наблюдать за регатой с берега гораздо труднее", — пояснил Романс. Он отметил, что среди участников "Gulf of Riga Regatta 2022" будут прежние победители рижской регаты.

В этом году регата Рижского залива (GoRR-2022) пройдет с 26 июня по 1 июля. Первый день официальных соревнований - понедельник, 27 июня, в Риге со стартом в 12.00 и финишем у причалов.

28 июня регата стартует в 10.00. Яхтсмены покинут акваторию Даугавы и отправятся на север Рижского залива, в Салацгриву, где вечером того же дня их встретит концертом группа Homeopāti. После Салацгривы регата продолжится в Эстонии, причем в порту Сааремаа - Койгусте - участники побывают впервые.

Финальный этап соревнований, а также победители Открытого чемпионата Латвии по парусному спорту, победители GoRR и победители Кубка Ливонии будут объявлены в порту Курессааре в последний день регаты, 1 июля.

GoRR — крупнейшая ежегодная международная регата в Латвии, которая обычно длится неделю после Лиго, пройдет шестой год подряд. В соревнованиях принимают участие команды из региона Балтийского моря. По итогам соревнований определяются чемпионы Латвии по морскому парусному спорту и разыгрывается Кубок Ливонии. Регата организована Латвийской ассоциацией морского парусного спорта в сотрудничестве с Латвийским союзом лесопромышленников и эстонскиой компанией "Saaremaa Merispordi Selts".

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