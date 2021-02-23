Два года назад она входила в тройку лучших игроков мира, но эксперименты с техникой отбросили ее назад. Впрочем, после вынужденного простоя, связанного с пандемией, Диана Завьялова готова вернуться в элиту и вновь примерить на себя роль главной принцессы мирового боулинга. Вы спросите — а разве это вообще можно назвать спортом? Диана, родившаяся и выросшая в Риге, не понаслышке знает, что многие относятся к боулингу как к развлечению, и активно старается изменить имидж игры в глазах общественности.

На пути к статусу суперзвезды

Мы познакомились с Дианой четыре года назад в Риге. Она рассказывала о различных тонкостях боулинга, о которых ничего не известно тем, кто "не в теме". Технике, которая помогает сбивать кегли, Диана уделила лишь 20% времени, сказав, что главное в ее деле — психологическая подготовка и знания. Девушка рассказала о процессе нанесения масла на дорожки для боулинга. Выяснилось, что дорожки покрывают специальным маслом, слоя которого невозможно увидеть невооруженным глазом, поэтому перед соревнованиями организаторы показывают участникам схему, на которой показано, как нанесено масло.

Визуально идентичные шары тоже играют немаловажную роль. Если у одного шара ядро полностью симметричное, то у другого слегка выпуклое. Вот почему профессионалы получают шары без предварительно просверленных отверстий — мастера подготовки и обработки инвентаря знают хитрые способы, как сделать нелегальные шары легальными.