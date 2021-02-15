В конце прошлой недели мир бокса потрясла печальная новость - из жизни ушел легендарный боксер Леон Спинкс. Американец многим запомнился как олимпийский чемпион, как чемпион мира в тяжелом весе и как боксер, которому удалось победить самого Мохаммеда Али, но далеко не все знают историю, которая связывает его с латвийским боксом.

Кокаин, машины, женщины...

Мне удалось дозвониться до бывшего боксера и священника Эрика Екабсонса. Сейчас он проживает в Чикаго. Во времена Атмоды он воспользовался возможностью эмигрировать в Соединенные Штаты как широко раскрывшийся советский диссидент.

"Когда приехал в Чикаго, я так изголодался по боевым искусствам, что обошел все залы. В одном из них я встретил плечистого, но не очень техничного парня, которому предложил свою помощь. Им оказался Томми Спинкс. Я спросил, не является ли он родственником Леона Спинкса. Он ответил, что он - его сын", - вспоминает Екабсонс встречу в начале 1990-х.

В Америке Эрик служил в церкви священником и параллельно тренировал людей в своем гараже. Томми Спинкс был одним из его учеников - до тех пор, пока не сел в тюрьму. Позднее, когда Эрику вместе с другом удалось открыть свой боксерский клуб, Томми вернулся, а вместе с ним в зал вошел и сам "Дракула" - легенда бокса Леон Спинкс.