Латвийцев, достигших элитного уровня в профессиональном спорте на мировой арене, не так уж много: несколько в баскетболе и в теннисе, один — в боксе. Мартиньша Залманса вы вряд ли упомянули бы, но он — среди них. "Формула-1" остается королевой автоспорта, а команда Williams - одна из самых уважаемых в этом классе автогонок. Британский гигант заметил инженерный талант Мартиньша три года назад, и латвиец своего шанса не упустил. Сначала он продемонстрировал свои способности в офисе команды, а с прошлого сезона - уже на трассе. В 2021 году он вновь будет работать на этапах Гран-при "Формулы-1".

Мартиньш Залманс стал известным в конце 2017 года. 25-летний латвиец выиграл конкурс молодых инженеров Autosport Williams Engineer of the Future и получил возможность участвовать в программе ускоренного развития — присоединиться к команде Williams, где работают около 600 высококвалифицированных сотрудников, и познакомиться с деятельностью команды в течение последующих лет. Для Залманиса это был путь на Эверест.

"Все вышло даже лучше, чем ожидалось, — рассказывает Мартиньш. — Это не входило в мою двухлетнюю программу обучения, но я очень хотел работать на трассе. В этом вся соль — это то, что меня по-настоящему привлекает в автоспорте. Работая в офисе, трудно почувствовать прилив адреналина. Это была моя тихая цель — я должен был попасть туда, хотя бы на время. Чтобы понять и насладиться тем, что мы здесь делаем". И все получилось.

"Я стал тесно общаться с начальником механиков, и однажды он сказал: "У нас такая политика в команде: время от времени мы проводим ротацию рабочего персонала, раз в год или раз в пару лет". Я подумал, что это круто, но хотелось прямо сейчас! И тогда я подал заявку на первый отборочный тур", — делится воспоминаниями Мартиньш.

Мартиньш не прогадал. Команда отобрала двух наиболее подходящих претендентов и дала каждому возможность проявить себя на этапе Гран-при. В конце августа 2019 года латвиец собрал чемоданы и отправился в Бельгию — чтобы доказать начальству на трассе, что он может быть полезен в боевых условиях. "Вскоре я получил предложение поработать в этой должности в сезоне 2020 года", — вспоминает Залманс.