Летом 2018 года "Спартак" из Юрмалы проиграл на отборочном этапе Лиги Чемпионов сербской "Црвене Звезде". Результат матча до последнего времени не вызывал подозрений даже на уровне слухов. Теперь же выступление "Юрмалы" рассматривает латвийский суд: УЕФА полагает, что матч был договорным. Обвиняемый в попытке повлиять на исход игры может получить пять лет тюрьмы.



Почему вообще о матчах "Спартака" в еврокубках стали говорить как о подозрительных? По двум причинам. Пищу для размышлений подкинул анонимный аккаунт в социальной сети "Futbola Miskaste". В конце 2018 года владелец аккаунта написал, что директор "Спартака" [Эдгарс] Гаурач был задержан по подозрению о ведении переговоров по договорному матчу.

Позже Латвийская федерация футбола (ЛФФ) подлила масла в огонь, сообщив, что юрмальский "Спартак" из-за подозрительных матчей остался без еврокубковых выплат. За участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы "Спартак" не получил в положенный срок более 800 тысяч евро от УЕФА — значимую сумму для бюджета клуба. ЛФФ дипломатично указала, что задержка обусловлена "техническими причинами", но не стала отрицать, что она могла быть связана с подозрительными матчами.

В настоящее время в спортивных кругах широко известны иски против Олега Гаврилова, который был отстранен от любой деятельности в латвийском футболе за свои давние грехи в 2009 году, и Евгения Клопова. Дела Гаврилова и Клопова проходили по другим статьям, поскольку в то время в латвийском законодательстве не было статьи "Манипулирование результатами спортивных соревнований". Статья появилась в законодательстве 1 марта 2016 — она позволяет судить тех, кто проходит по так называемым букмекерским делам.

Совсем недавно Гаврилов был задержан еще раз — по подозрению в намерении повлиять на результаты футбольных матчей осенью 2019 года. В это время новая статья уже была прописана в Уголовном кодексе, и ожидалось, что именно это дело первым попадет в суд, но Гаврилова опередил некий Руслан Багиров, которому грозит срок до пяти лет лишения свободы по обвинению в организации договорного матча.