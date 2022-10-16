Теннисистка Анастасия Севастова сообщила о своей беременности

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая ранее взяла паузу в спортивной карьере, сообщила о своей беременности. Таким образом, возвращение в спорт экс-первой ракетки Латвии в ближайшее время не ожидается.

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В начале февраля 2022 года 32-летняя Анастасия Севастова заявила, что по состоянию здоровья приостанавливает спортивную карьеру на неопределенный срок. В тот момент она занимала 65-е место в мировом рейтинге (в текущем рейтинге - 532-я).

12 октября на теннисном форуме появилась тема "Где Севастова?". В дискуссии среди выдвигались различне предположения, но ничего конкретного. Возможно, именно интерес и неосведомленность друзей из мира тенниса повлияли на решение Севастовой внести ясность — 14 октября она сообщила в Instagram и на Facebook, что ждет ребенка.

Это не первая пауза в спортивной карьере Анастасии Севастовой. По состоянию здоровья она делала перерыв с мая 2013 года по январь 2015 года. Ее лучшим достижением на турнирах "Большого шлема" является полуфинал US Open-2018. 15 октября 2018-го в мировом рейтинге WTA уроженка Лиепаи занимала 11-е место в мире, что является третьим результатом в истории женского тенниса для стран Балтии (в одиночном разряде) - рижанка Алена Остапенко поднималась до пятой строки в мировом рейтинге, а эстонка Анет Контавейт - до второй строки в этом сезоне.

На протяжении многих лет Севастова была первой-второй ракеткой Латвии. В 2018 и 2019 годах теннисистка признавалась спортсменкой года в Латвии (у Остапенко - один такой приз, в 2017-м).

На счету Севастовой - четыре титула на турнирах WTA. Всего за карьеру она выиграла 440 матчей и потерпела 264 поражения, заработав 8,2 млн долларов.