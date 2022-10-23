В "черный список" СГБ попал гражданин РФ Ахмедов - президент Латвийской федерации профбокса

Министр внутренних дел Латвии внес в так называемый "черный список" президента Латвийской федерации профессионального бокса Андрея Ахмедова, который имеет российское гражданство. Об этом сообщает передача LTV "Nekā personīga".

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Служба государственной безопасности располагает информацией о том, что въезд и пребывание Андрея Ахмедова в Латвии создает риски усиления российской криминальной среды и разведки, сообщает журналист Илзе Яуналксне-Редере.

Передача напоминает, что в 2016 году запланированный в Риге бой профессионального боксера Майриса Бриедиса с нигерийцем Оланреваем Дуродолой оказался под угрозой срыва. Представителям Бриедиса не удалось найти общий язык по поводу организации мероприятия с Латвийской федерацией бокса, которая на тот момент полностью регулировала бокс. Ранее эту организацию возглавлял Иварс Харитонов, а затем она перешла под контроль бывшего замглавы экономической полиции Нила Журавлева.

Латвийская федерация бокса была готова разрешить бой, если Бриедис выполнит их условия. По мнению Раймонда Зепса, бывшего менеджера боксера, это было необоснованное предложение и попытки со стороны Федерации присвоить себе все заслуги Бриедиса.

"Для того, чтобы иметь возможность организовать бой в Латвии против Дурадолы, было необходимо, чтобы местная федерация удостоверила этот бой. И Федерация требовала, чтобы (Бриедис) вступил в клуб. Емупредлагали договор, где определенный процент будущих доходов должен был принадлежать конкретной организации. Справедливо ли это со стороны организации, которая никак не участвовала в развитии боксера? Это не совсем правильно", - полагает Зепс.

В профессиональном боксе была своя организация - Латвийская федерация профессионального бокса. В начале 2016 года ее президентом стал бывший боксер Андрей Ахмедов. Ситуация с разделением любительского и профессионального бокса должна была разрешиться сама собой, но этого не произошло.

Ахмедов является гражданином России. Латвийские законы не позволяют главе федерации быть гражданином другой страны. Возглавляемая Ахмедовой организация не значится в реестре федераций, признанных Советом спортивных федераций Латвии. Но на сайте Федерации профбокса указано, что она выдает лицензии боксерам, которые живут и тренируются в Латвии. А для поединков за пределами Латвии боксеры должны получить разрешение от федерации, возглавляемой Ахмедовым.

Названия федераций, возглавляемых Журавлевым и Ахмедовым, очень похожи. Отличается всего одно слово. Организация Ахмедова не получает денег от государства: средства идут в Латвийскую федерацию бокса. При этом возглавляемая Ахмедовым организация входит в федерацию, возглавляемую Жкравлевым, и на основании контракта имеет право представлять Латвию в боях среди профессионалов.

"Бокс, в некотором роде, - самый справедливый и в то же время самый несправедливый вид спорта по отношению к спортсменам. Есть бои, доход от которых превышает 100 миллионов. Но это исключения. Латвия – относительно небольшой рынок. Самый большой заработок в Латвии на билетах на бой в "Арене-Рига" - около миллиона. Для Латвии и других небольших стран очень важно, с насколько большого рынка пришел соперник", - заметил спортивный функционер Раймондс Зепс.

В Латвию через спорт открыто и тайно вливаются большие финансовые ресурсы, дальнейшие пути которых трудно проследить. Журналист Раймондс Рудзатс выделяет еще один аспект бокса.

"Исторически боксерская среда в Латвии ассоциировалась с такой полусерой или полностью черной средой. Кроме того, бокс всегда был где-то рядом с криминальными структурами.

Конечно, его форма и характеристики со временем могли меняться. Если в 90-х были времена рэкета то со временем бокс стал местом, где предприниматели могут найти полезных людей для своей деятельности", - сказал Рудзатс.

В спортивной среде ходят противоречивые отзывы о работе организции под руководством Андрея Ахмедова. Некоторые говорят, что он сделал правила игры более понятными и позаботился о спортсменах. Другие ссылаются на поединок между молодым и перспективным Францисом Розенталем и российским боксером Михаилом Козлетиновым в феврале этого года на шоу "LNK Fight Night 19", где латвийский спортсмен был поставлен в незавидное положение. Изначально было решено, что бой (поединок завершился вничью) будет неофициальным, но позже менеджер российского боксера зафиксировал поединок в базе данных "BoxRec". В результате в статистике Розентался появился первый бой, который он не выиграл.

8 октября этого года в Риге состоялось очередное боксерское шоу LNK, организатором которого назвали Андрея Ахмедова. Однако уже летом он попал в "черный список" министра внутренних дел и вынужден был покинуть Латвию.

По словам главы МВД Кристапа Эклонса, "занесение Ахметова в "черный список" никак не связано с тем, что он является представителем Федерации бокса. Наиболее важной является его деятельность в Латвии. И контакты в России, учитывая, что он гражданин РФ. И судя по всей этой деятельности, органы безопасности Латвии предложили включить Ахмедова в "черный список", так как он представляет угрозу национальной безопасности".

Журналисты получили анонимное электронное письмо от одного спортсмена о том, что однажды в августе в спортзал пришла генеральный секретарь Латвийской федерации профессионального бокса (LPBF) Екатерина Крылова и попросила расписаться в поддержку Ахмедова. Спортсменам пришлось подтвердить, что они высоко ценят усилия Ахмедова в развитии латвийского спорта и что они удивлены высылкой спортивного чиновника из Латвии. В подготовленной форме было указано, что она предназначена для подачи в Административный районный суд. В анонимном электронном письме, адресованном программе, говорится, что спортсмен подписал это письмо из страха.

Бывший глава Комиссии национальной безопасности Сейма Марис Кучинскис сказал, что "очень возмутится, если бы спортивные представители вдруг начнут проявлять солидарность и подписывать что-то подобное. Тогда можно было бы уже говорить о более сильном заболевании в спортивных кругах. Надеюсь, что на суд таким образом повлиять не получится, и те времена 90-х, когда собирались подписи об освобождении Харитонова, не вернутся".

Екатерина Крылова является не только генеральным секретарем Латвийской федерации профессионального бокса, но и супругой Андрея Ахмедова, и матерью его ребенка. Она говорит, что идея собирать письма поддержки исходила от самих спортсменов, а подписи были добровольными. Всего собрали около ста подписей.

"Я хотела, чтобы судья понял, что это за человек, Ахмедов. У нас также было письмо от Европейского боксерского союза (EBU). Президент EBU написал очень хорошее письмо, я хотела показать его судье, что этот человек знает, кем является (Ахмедов) и чем занимается, что никто ничего не может сказать против него", - отметила Крылова.

Но суд не приобщил к делу письма поддержки спортсменов. На этой неделе Административный районный суд рассмотрел жалобу Ахмедова на включение его в список нежелательных для Латвии лиц. И решение министра внутренних дел суд оставил без изменений. Решение суда о том, что Ахметову запрещен въезд в Латвию, вступило в силу немедленно и не может быть обжаловано.

Супруга Ахмедова не скрывает возмущения таким исходом. Она обещает обратиться в Европейский суд по правам человека и в другие инстанции. Однако ЕСПЧ не отменяет решения национального суда, и Ахмедов имеет право потребовать пересмотра решения латвийских властей только через три года.

"Я расстроена, что моя родина, моя страна делает все это. Я сделаю все, чтобы остаться в Латвии, потому что я не хочу никуда уезжать. Они сделали все это для того, чтобы мы собрали чемоданы и уехали. Но как они могут это сделать? Я гражданка Латвии, сын гражданин, муж имел постоянное разрешение на пребывание. Это глупость! Я не представляю, как они могли так поступить с человеком, который прожил здесь 22 года и является президентом Латвийской федерации профессионального бокса!", - заявила генсек LPBF Екатерина Крылова.

Глава МВД обосновал свое решение о включении Ахмедова в "черный список" заключением Службы государственной безопасности. По данным СГБ, "имеющаяся в ее распоряжении информация свидетельствует о том, что въезд и пребывание конкретного лица в Латвии создает риски усиления российской криминальной среды и разведки".

Довереенное лицо Андрея Ахмедова, присяжный адвокат Айнарс Лейченко, заявил, что СГБ под предлогом сохранения секретности не желает раскрывать, было ли возбуждено какое-либо уголовное дело в отношении президента LPBL. "Просто он (Ахмедов) - винтик в какой-то большой игре", - предположил Лейченко.

Признание Ахмедова нежелательным лицом для Латвии не удивило многолетнего главу Комиссии национальной безопасности Сейма. По мнению Кучинскиса, службы внимательно следили за давними спорами о том, кто будет главным в мире бокса в Латвии. И попытки любого новичка создать свою организацию были безуспешны.

"Меня это не особо удивило. А удивляет, если честно, почему так поздно. Бокс всегда был связан, в том числе с разными, не очень хорошими людьми. На мой взгляд, бокс нужно было держать в поле зрения после тех конфликтов", - сказал Кучинскис.

По его мнению, сам факт того, что гражданину РФ разрешили в Латвии быть спортивным чиновником, не является правильным: "Учитывая, что спорт в России, а может и не только там, это тоже политика, бокс надо не только поднять на другой уровень, но и вести за ним более строгий контроль".

"Президент Латвийской федерации бокса - Ниль Журавлев, он же является членом исполкома Латвийского Олимпийского комитета (ЛОК) и входит в комиссию по этике. По-моему, ему следует более строго контролировать свой спорт и лучше вникать в то, почему в его федерации есть тот, кто ее представляет, и может быть исключен из нее. И почему это не было сделано? Мне кажется неправильным, что член комитета по этике ЛОК, бывший полицейский, может держать под своей эгидой федерации гражданина РФ", - заметил журналист Рудзатс.

Нил Журавлев передаче Nekā personīga ответил письменно. По его словам, вопрос об исключении Ахмедова из Латвийской федерации бокса не стоит на повестке дня, так как, по Уставу, физические лица не могут быть ее членами. И нет необходимости разрывать контракт с Латвийской федерацией профессионального бокса, ведь она продолжает функционировать в прежнем режиме и ее возглавляет Екатерина Крылова.

С момента вторжения России в Украину по решению министр внутренних дел в так называемый "черный список" включены 109 иностранцев, 48 из них - граждане России, 14 - граждане Беларуси.