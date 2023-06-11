В Юрмальской спортивной школе закроют секции хоккея и фигурного катания

В Юрмальской спортивной школе будут закрыты программы по хоккею и фигурному катаению. Детям будет предложено дофинансирование занятий спортом в других местах, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После закрытия программ по хоккею и фигурному катанию в Юрмальской спортивной школе власти Юрмалы будет ежемесячно выделять по 50 евро детям, посещавшим школу, чтобы они продолжали занятия спортом в других самоуправлениях.

Хоккейную программу в Юрмальской спортшколе планируется закрыть 31 августа 2023 года. Это решение еще предстоит утвердить на заседании Юрмальской городской думы, запланированном на 29 июня.

Софинансирование будет предоставлено тем учащимся программ хоккея и фигурного катания Юрмальской спортшколы, которые ранее посещали занятия, и которые задекларированы в Юрмале.

Власти Юрмалы решили закрыть хоккейную программу из-за высоких затрат. Финансирование обучения хоккею 58 учеников (35 из них задекларированы в Юрмале) составляет 128 000 евро в год. Высокие затраты связаны с тем, что в городе нет инфраструктуры для обучения, и занятия приходится проводить в других самоуправлениях, арендуя каток.

Спортивная площадка в Майори была закрыта в прошлом году по техническим причинам. Аренда катков и сушилок в других самоуправлениях для тренировок стоит 109 505 евро, прочие расходы составляют более 18 000 евро в год.

Юрмальская спортшкола сосредоточится на развитии тех программ, к которым наблюдается большой интерес со стороны горожан и для которых в городе имеется подходящая инфраструктура.

Затраты на одного ученика по хоккейной программаме сейчас составляют 220 евро в месяц, тогда как по другим видам спорта - от 10 до 58 евро в месяц.

Юрмальская спортшкола собирается реализовывать образовательные программы по девяти видам спорта - баскетболу, парусному спорту, дзюдо, гандболу, спортивной гимнастике, плаванию, регби, легкой атлетике и волейболу. Наиболее популярными программами являются плавание (260 учеников), баскетбол (202 ученика), легкая атлетика (131 ученик) и спортивная гимнастика (94 ученика).

В этом учебном году в Юрмальской спортшколе по программам профессионального образования обучаются 994 воспитанника и работают 46 тренеров, а в кружках по интересам числятся 705 учащихся.