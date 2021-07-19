В Олимпийской деревне выявлен еще один случай коронавируса

В Олимпийской деревне в Токио выявлен очередной случай инфицирования коронавирусом — за четыре дня до старта летних Игр. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил Олимпийский комитет Чехии (ОКЧ).

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По его данным, результаты ежедневного теста оказались положительными у 26-летнего игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича. Анализы были получены 18 июля.

Перушич должен был участвовать в матче 26 июля вместе со своим партнером в дуэте — Давидом Швайнером.

Олимпийский комитет Чехии переносит матчи

Как в этой связи передало "Радио Прага", ОКЧ на данном этапе занимается переносом матчей и выработкой вариантов, которые, возможно, позволят чехам принять участие в соревнованиях позднее. Никаких симптомов Covid-19 у спортсмена не выявлено.

Между тем, как сообщило агентство dpa, вирус был обнаружен и у одного из сотрудников, занимающихся подготовкой к Олимпиаде, у временного рабочего и журналиста. Таким образом, по данным агентства, с 1 июля число случаев инфицирования, связанных с Играми, достигло 58.

Две трети опрошенных не верят в антипандемическую безопасность Игр

Ранее, 17 июля, первый подобный случай был зарегистрирован в Олимпийской деревне. Заражение было выявлено у одного из иностранцев из числа организаторов Олимпиады, прибывшего в Японию и поселившегося в комплексе для членов делегаций стран-участниц Игр. Его имя и гражданство не разглашались.

Тем временем японская газета Asahi опубликовала опрос, в соответствии с которым свыше двух третей респондентов (68 процентов) в Японии не верят, что Игры удастся повести с соблюдением правил антипандемической безопасности.

Российские атлеты на Олимпиаде — без флага и гимна РФ из-за допинга

Перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены РФ выступят на ней не под национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России. В случае их победы будет исполнен не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.