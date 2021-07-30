ВИДЕО: Олимпийских чемпионов по баскетболу приветствовали в Риге сотни болельщиков

Днем 30 июля чемпионы токийской Олимпиады по баскетболу 3х3 Эдгар Круминьш, Агнис Чаварс, Карлис Ласманис и Наурис Миезис вернулись в Латвию из Японии. Самолет рейсом Хельсинки — Рига с бортовым номером AY1075 приземлился в Риге около 17.30.

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На Олимпийском турнире по баскетболу 3х3 команда Латвии на предварительном этапе выиграла четыре из семи матчей. В четвертьфинале латвийские баскетболисты обыграли японцев (21:18), в полуфинале разгромили бельнийцев (21:8), а в финале обыграли россиян (21:18) и стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в этом виде спорта.

В рижском аэропорту команду встречались несколько десятков человек — официальные лица Латвийского баскетбольного союза и Латвийского олимпийского комитета, родственники и юные баскетболисты. Команда выехала за пределы аэропорта, где рядом уже была установлена небольшая сцена. Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, около сцены собрались около двух сотен зрителей, а с нее в адрес игроков звучали приветственные речи.

Глава Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Раймонд Вейонис заявил, что уже надо думать о следующих Олимпийских играх, а генеральный секретарь ЛБС Каспарс Ципрус подарил чемпионам "золотые" кеды.

Основатель спортивного движения Ghetto Games Раймондс Элбакьянс особенно отметил заслуги тренера Раймонда Фелдманиса и капитана команды Чаварса. По его словам, такой "химии", какая была у команды на этом турнире в Токио, он еще не видел. А министр образования и науки Анита Муйжниеце отметила командную дисциплину и уверенность игроков в своих силах.

Баскетболисты, в свою очередь, поделились эмоциями после победы на олимпийском турнире, продемонстрировали золотые медали, вместе с болельщиками исполнили песню и неоднократно скандировали "Латвия! Латвия!" По окончании встречи команда пошла в толпу фанов раздавать автографы и принимать поздравления.

Затем команда баскетболистов вместе с тренером Раймондом Фелдманисом погрузилась в автомобиль с открытым верхом и в сопровождении экипажа полиции двинулась из рижского аэропорта в сторону центра. По ходу движения игроков приветствовали прохожие и автомобилисты.

Из аэропорта процессия поехала на Закюсалу, в студию Латвийского телевидения. По дороге, на Карля Улманя гатве баскетболистов приветствовали толпы людей.