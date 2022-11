Правда ли, что из-за ЛГБТ-символики самолет со сборной Германии по футболу не пустили в Катар?

В первые дни проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу СМИ сообщили, что местные власти не разрешили приземлиться борту с немецкими футболистами. Причиной якобы стала ливрея самолета в поддержку ЛГБТ+. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, достоверны этих публикаций.

21 ноября 2022 года газета "Известия" сообщила, что самолет, перевозивший футбольную сборную Германии, не смог приземлиться в Катаре по решению правительства страны. "Причиной стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера авиакомпании Lufthansa. Власти исламского государства связали его с пропагандой гомосексуализма, недопустимого в стране", — объясняет произошедшее автор заметки. По данным "Известий", из-за отказа самолет приземлился в Омане, откуда футболисты полетели в Катар другим рейсом. Этот эпизод также упоминается в публикациях "Российской газеты", "Москвы 24", "Московского комсомольца", РИА "ФАН", "Интерфакс-Религии", "Аргументов недели", "Новых известий", "Вечерней Москвы" и 66.ru.



Разошлась новость и по соцсетям. Так, в Telegram ею поделились в числе прочих каналы "СМИ Россия не Москва" (2,81 млн подписчиков на момент написания этого разбора), "Не Моргенштерн" (1,03 млн), "Короче" (819 000), MDK (652 000), КК (491 000), M16 (263 000), "Россия сейчас" (225 000), "Харьков LIVE 🇺🇦🍉" (211 000), "Яков Кедми" (174 000), Kremlin_Russian (124 000) и "Война история оружие" (118 000). Идентичные посты можно встретить в Facebook, Twitter, "ВКонтакте", LiveJournal и Pikabu.

Еще за несколько месяцев до начала мирового первенства представители оргкомитета и властей Катара однозначно заявляли: спортсменам, персоналу и болельщикам из числа ЛГБТ-сообщества нечего опасаться, несмотря на весьма консервативные и жесткие местные законы касательно гомосексуалов. В отношении радужных флагов мнения разнились: гостей Катара просили уважать местные традиции и не проявлять "чувства" на публике, но ряд официальных лиц сообщал, что символику ЛГБТ+ можно будет использовать непосредственно на стадионах. В сентябре газета The Guardian со ссылкой на договоренности между футбольной ассоциацией и властями ближневосточной страны утверждала, что болельщиков арестуют только в случае проявления явного неуважения к местным обычаям — например, если они попытаются вывесить радужный флаг на мечети.

Впрочем, к ноябрю 2022 года ситуация изменилась. За несколько дней до матча открытия катарский футболист и посол мундиаля Халид Салман в интервью немецкому телеканалу ZDF назвал гомосексуальность "повреждением ума" и напомнил гостям Катара, что в его стране однополая связь — это "харам". 21 ноября, уже после старта группового этапа, FIFA посоветовала футболистам не надевать повязки с надписью OneLove — их планировали носить во время матчей капитаны шести европейских сборных. В случае нарушения игроков обещали наказывать желтыми карточками. Федерация футбола ФРГ вскоре заявила, что подаст на FIFA в суд. В тот же день сборной Бельгии запретили играть в футболках со словом Love на воротнике, хотя оно никак не было связано с ЛГБТ-символикой.

Внимание катарских властей не ограничилось футболистами. Американского журналиста Гранта Уола задержали у стадиона, куда он пришел в черной футболке с изображением футбольного мяча, заключенного в семицветную радугу (на классическом флаге ЛГБТ+ шесть полос). Спустя полчаса репортеру принесли извинения и разрешили пройти на арену. У болельщиц из Уэльса отобрали панамы, в оформлении которых использовались цвета с расширенного флага ЛГБТ+.

Многие СМИ и Telegram-каналы, в свете этих новостей рассказавшие об инциденте с самолетом немецкой футбольной сборной, ссылаются на публикацию портала Mqalaty (в переводе с арабского — "Мои статьи"). Судя по описанию на сайте проекта, это основанный в 2013 году новостной веб-сайт, который "специализируется на ежедневной публикации профессиональных статей на арабском языке". Заметка о том, как Катар не пустил борт Lufthansa, перевозивший немецких футболистов, была опубликована на Mqalaty около полудня 20 ноября.

Автор материала Амаль Ибрагим рассказал о происшествии со ссылкой на единственный источник — пост, опубликованный в Twitter пользователем под ником @football_ll55 18 ноября. У блогера 322 000 подписчиков, его публикации посвящены футболу в Азии (сборные многих арабских стран участвуют как раз в турнирах Азиатской футбольной конфедерации). В твите, заинтересовавшем автора Mqalaty, говорится: "Поддерживающему гомо****уализм самолету сборной Германии отказали в приземлении в Катаре".

На основании какой информации @football_ll55 сделал такой вывод? Блогер предлагает читателям сравнить две фотографии: на одной, утверждает он, запечатлено прибытие немцев в Оман, на другой команда сходит с трапа уже в Катаре. При этом ливреи двух самолетов различаются: у того, что попал на первый снимок, фюзеляж, в частности, украшен словом Diversity ("Разнообразие") и фигурами 11 обнимающихся людей, у борта со второго кадра — стандартная раскраска с использованием логотипа авиакомпании (не Lufthansa) и надписей на английском и арабском языках.

Начнем с того, что верхняя из двух фотографий была сделана вовсе не в Омане, а во Франкфурте-на-Майне. Это изображение представлено в фотобанке Getty Images, где оно подписано так: "Игроки, тренеры и сотрудники сборной Германии по футболу готовы к посадке на самолет. Команда направляется на краткие тренировочные сборы в Маскат (Оман)". Фотография была сделана 14 ноября, в тот же день снимок с другого ракурса опубликовали в официальном твиттере Федерации футбола ФРГ. Спустя несколько часов там же появились кадры "самолета с ЛГБТ-символикой", сделанные уже в аэропорту Маската. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу немцы как раз 16 ноября провели в столице Омана товарищеский матч с местной сборной.

В том же фотобанке Getty Images есть фотографии, на которых с другого ракурса запечатлена та же сцена, что и на втором снимке в твите @football_ll55. Согласно подписи, фотограф сделал их 17 ноября в Дохе, куда сборная Германии добралась на самолете компании Oman Air. Аналогичные снимки доступны и в фотобанке агентства Reuters, а видео в Twitter публиковал канал Sky News.

Germany arrive in Qatar ahead of their opening game vs Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/CFEh5HaD20