По оценке властей нескольких европейских стран, мобильные приложения, разработанные организаторами чемпионата мира по футболу, который вскоре начнется в Катаре, представляют серьезную угрозу конфиденциальности и безопасности пользователей. Эксперты призывают болельщиков не скачивать эти программы, сообщает издание Politico.

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Чемпионат мира в Катаре стартует уже в это воскресенье, финальный матч пройдет 18 декабря. Как ожидают организаторы турнира, за месяц ближневосточную страну посетят 1,5 млн болельщиков. Приезжающих в Катар иностранцев заранее попросили установить два приложения: Hayya (официальное приложение турнира) и Ehteraz (приложение на случай, если придется обратиться в местную больницу).

Регуляторы сразу из нескольких европейских стран призвали не скачивать эти программы, поскольку собираемые с их помощью данные "идут гораздо дальше", чем указано в уведомлении о политике конфиденциальности.

"Одно из приложений собирает данные о том, был ли сделан телефонный звонок и с какого номера. Другое активно предотвращает переход устройства, на котором оно установлено, в спящий режим. Также очевидно, что данные, используемые приложениями, не только остаются локально на устройстве, но и передаются на центральный сервер", — говорится в заявлении, опубликованном уполномоченным по защите данных в ФРГ.

Норвежский регулятор обратил внимание болельщиков на то, что приложения ЧМ-2022 запрашивают у владельца телефона неадекватно обширный доступ к хранящимся на устройстве данным. "Существует реальная вероятность того, что приехавшие в Катар, и особенно уязвимые группы, будут находиться под наблюдением катарских властей", — говорится в сообщении.

Ранее независимые эксперты назвали приложения, разработанные для чемпионата мира в Катаре, "шпионскими программами", поскольку они предоставляют местным властям широкий доступ к персональным данным иностранцев, а также дают возможность читать, удалять или изменять хранящиеся на устройстве файлы и даже совершать прямые звонки. "Во Франции благодаря [европейскому] Общему регламенту о защите данных все приложения должны гарантировать основные права людей и защиту их данных. В Катаре это не так", — написал в Twitter младший министр по цифровым технологиям Жан-Ноэль Барро.

Регуляторы в Германии, Норвегии и Франции советуют болельщикам в случае, если "абсолютно необходимо" установить приложение, использовать для этого "чистый" телефон. Менее безопасная альтернатива — скачать программу непосредственно перед отъездом в Катар и удалить сразу по возвращении.