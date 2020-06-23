Современный футбол невозможно представить без желтой и красной карточек — они отображают решения судьи, которые понятно каждому игроку и зрителю во всем мире. Можно подумать, что эти карточки в кармане арбитров были всегда, однако на самом деле они появились лишь чуть более полувека назад. Все началось с грубого матча на чемпионате мира-1962 в Чили. Ту игру судил англичан Кеннет Астон...

Мировая война, а не Кубок мира

В начале 60-х годов прошлого века потасовки между футболистами на поле приобрели столь массовый характер, что игру стало практически невозможно контролировать. Кульминаций подобных безобразий стал чемпионат мира 1962 года в Чили. Матч между хозяевами турнира чилийцами и итальянцами на том турнире больше походил на регби, чем на футбол. Чтобы избежать анархии на поле, в дело приходилось вмешиваться полицейским.

Ту игру называют "Битвой за Сантьяго" и часто вспоминают как акт неконтролируемой агрессии на футбольном поле, хотя на ЧМ-1962 были и другие грубые матчи. Еще до начала чемпионата чилийская газета Clarin написала, что турнир будет походить больше на мировую войну, чем на Кубок мира. Репортажи о матчах напоминали вести с боевых полей. Чтобы выжить, футболисты вынужденно избегали контакта с мячом. Про футбол все забыли. Вместо мяча игроки пинали друг друга.

Затем, на ЧМ-1966, случился новый скандал, причем с поля пришлось уводить уже судью. Тогда англичанин Кен Астон, возглавлявший судейскую коллегию, осознал, что в футболе должен появиться какой-то механизм, который поможет успокаивать агрессивных игроков, а разбушевавшихся — удалять с поля. Идею ему подбросил обычный светофор.

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