Фанатки из Аргентины, оголившие грудь после финала ЧМ, избежали наказания: власти Катара простили их

У самой главной болельщицы чемпионата мира из Хорватии после финала появились две серьезные конкурентки — две фанатки сборной Аргентины смогли отвлечь внимание других зрителей и от Лео, и от Кубка мира, пишет Sports.ru.

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Болельщицы сборной Аргентины на трибунах стадиона "Лусаил" обнажили грудь во время празднования победы национальной команды в финале турнира над сборной Франции. Этот момент попал в официальную трансляцию матча.

Девушки рисковали получить штраф и даже попасть в тюрьму. Да, в Катаре иностранкам необязательно носить длинную черную мантию, но их топы должны закрывать живот и плечи, а юбки, платья и брюки — колени. А тут такое...

Однако, по информации OutKick, девушкам удалось избежать санкций. Правительство Катара решило пощадить болельщиц даже после того, как они сверкнули своими прелестями за пределами арены.

Не исключено, что аргентинок вдохновил на "подвиг" пример "самой горячей фанатки ЧМ-2022" — хорватской модели Иваны Кнолл, которая успела стать самой обсуждаемой болельщицей турнира в соцсетях.

Напомним, в финале сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию и стала сильнейшей на планете в третий раз в истории.