Фигуристка Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала героиней нового номера журнала Maxim.

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Свежий номер поступит в продажу 1 апреля. Выпуск посвящен 20-летнему юбилею издания в России.

Обложку апрельского номера издания украсил снимок Медведевой в бикини, а на страницах, судя по всему, читатели увидят и более откровенные фото. Сама Медведева призналась, что идея поучаствовать в этом проекте появилась у нее еще в конце прошлого года.

Российские фигуристки не первый раз принимают участие в подобных проектах. В прошлом году в откровенной фотосессии для журнала Maxim снялась Елизавета Туктамышева. Откровенные снимки фигуристки вызвали большой ажиотаж в мире фигурного катания и не только. Сама Туктамышева призналась, что сначала у нее были сомнения насчет того, стоит ли проводить такую фотосессию. Однако спортсменка решилась на это, предварительно обговорив съемку со своим тренером Алексеем Мишиным, а также с агентом, через которого на нее и вышла редакция журнала.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане завовала две серебряные медали. В официальных соревнованиях не выступает с сезона-2019/20. В прошлом году участвовала в шоу "Ледниковый период" в паре с блогером Даней Милохиным.

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Rus.Delfi.lv

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Евгения Медведева Фигурное катание
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