"Формула-1": Хэмилтон сравнялся по числу побед с Шумахером. Теперь он самый великий гонщик?

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал свою 91-ю победу в гонках "Формулы-1" на Гран-при Эйфеля. Теперь по числу выигранных турниров этого чемпионата он сравнялся по достижениям с легендарным Михаэлем Шумахером. Значит ли это, что теперь Хэмилтон стал самым великим гонщиком в истории — ведь он продолжает выступать, а Шумахер объявил о завершении карьеры и в 2013 году получил тяжелые травмы во время спуска на горнолыжном курорте?
На гонке в немецком Нюрбургринге британец на последних кругах раз за разом устанавливал рекорд трассы, однако на последнем круге лучшее время показал Макс Ферстаппен из "Ред булл", который и занял второе место. А третьим финишировал Даниэль Рикардо из "Рено". При этом в начале гонки все ожидали, что главная борьба завяжется между Хэмилтоном и его партнером по команде Боттасом.
Хэмилтон стартовал вторым, поскольку накануне пит-стоп завоевал Боттас, и он долгое время лидировал в гонке, но на 13-м (вот же неудачное число) круге тот плохо зашел в поворот и пропустил Хэмилтона вперед.
После этого и до конца гонки Льюис лидерство так никому и не уступил. Более того, у него теперь есть все шансы в седьмой раз стать чемпионом мира и догнать Шумахера еще и по числу чемпионских титулов.
Теперь ему осталось завершить шесть гонок, которые пройдут на новой трассе "Формулы-1" Портимао в Португалии в конце октября. Трасса заслужила хорошие отзывы, и погода в Алгарве обещает быть хорошей и теплой, не в пример Нюрбургрингу.
Особый приз
Таким призом стал подарок от сына Михаэля Шумахера, Мика, который преподнес Хэмилтону один из старых отцовских шлемов, в котором пилот выступал в 2012 году за команду "Мерседес".
"Я даже не знаю, что сказать, — признался Хэмилтон. — Ведь он всегда был моим кумиром, я восхищался качеством его вождения, тем, что он делал как пилот. И учитывая, как долго он был лучшим, я никогда не думал, что кто-нибудь, тем более я сам, когда-то приблизится к его рекорду".
"Это, конечно, невероятная честь для меня, но я никогда не смог бы добиться такого успеха без моей великолепной команды, — сказал гонщик Мику. — Огромное спасибо тебе, и позволь засвидетельствовать глубочайшее почтение Михаэлю".
Так кто же лучший гонщик всех времен?
Казалось бы, что проще — подсчитай победы на гран-при и составляй список. Однако пилоты оцениваются по многим параметрам, со временем они меняются, как меняются и правила гонок, и сами болиды.
К тому же нужно учитывать, что не всем гонщикам был отпущен равный срок, и кто знает, каких еще высот достигли бы Айртон Сенна или Михаэль Шумахер (хотя он и объявил об уходе из спорта), если бы не трагическая авария или не несчастный случай на горном склоне. А ведь есть еще харизма, стиль и многое другое, что не менее важно, чем набранные очки и завоеванные позиции.
И все же мы попробуем составить список самых-самых, места в котором вы можете легко мысленно поменять исходя из своих представлений
- Самый титулованный пилот в истории "Формулы-1" — 7-кратный чемпион Михаэль Шумахер. Однако его последняя победа состоялась 16 лет назад, и новых, увы, не будет.
- Льюис Хэмилтон — шестикратный чемпион мира, который почти наверняка догонит Шумахера (по версии Top Gear он уже сейчас должен занимать первое место в списке)
- Аргентинец Хуан Мануэль Фанхио, пятикратный чемпион мира. Да, последнюю победу он одержал в 1957 году, зато его рекорд по числу титулов продержался 45 лет.
- Четвертое и пятое место могли бы поделить француз Ален Прост и немец Себастьян Феттель. Оба они по четыре раза становились чемпионами мира, причем Себастьян все титулы завоевал подряд.
- Бразилец Айртон Сенна три раза становился чемпионом, но кто знает, сколько еще титулов он мог бы собрать, если бы не трагическая авария 1994 года. Для Латинской Америки он, бесспорно, всегда останется на первом месте.
- Завершить список (не в обиду многим другим великим гонщикам) можно именем австрийца Йохена Риндта, единственного гонщика Формулы-1, ставшего чемпионом посмертно. Это произошло в 1970 году, когда он погиб во время Гран-при Италии, но завоеванных им до этого очков хватило, чтобы обеспечить чемпионство.