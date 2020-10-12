"Формула-1": Хэмилтон сравнялся по числу побед с Шумахером. Теперь он самый великий гонщик?

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал свою 91-ю победу в гонках "Формулы-1" на Гран-при Эйфеля. Теперь по числу выигранных турниров этого чемпионата он сравнялся по достижениям с легендарным Михаэлем Шумахером. Значит ли это, что теперь Хэмилтон стал самым великим гонщиком в истории — ведь он продолжает выступать, а Шумахер объявил о завершении карьеры и в 2013 году получил тяжелые травмы во время спуска на горнолыжном курорте?

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На гонке в немецком Нюрбургринге британец на последних кругах раз за разом устанавливал рекорд трассы, однако на последнем круге лучшее время показал Макс Ферстаппен из "Ред булл", который и занял второе место. А третьим финишировал Даниэль Рикардо из "Рено". При этом в начале гонки все ожидали, что главная борьба завяжется между Хэмилтоном и его партнером по команде Боттасом.

Хэмилтон стартовал вторым, поскольку накануне пит-стоп завоевал Боттас, и он долгое время лидировал в гонке, но на 13-м (вот же неудачное число) круге тот плохо зашел в поворот и пропустил Хэмилтона вперед.

После этого и до конца гонки Льюис лидерство так никому и не уступил. Более того, у него теперь есть все шансы в седьмой раз стать чемпионом мира и догнать Шумахера еще и по числу чемпионских титулов.

Теперь ему осталось завершить шесть гонок, которые пройдут на новой трассе "Формулы-1" Портимао в Португалии в конце октября. Трасса заслужила хорошие отзывы, и погода в Алгарве обещает быть хорошей и теплой, не в пример Нюрбургрингу.

Особый приз



Таким призом стал подарок от сына Михаэля Шумахера, Мика, который преподнес Хэмилтону один из старых отцовских шлемов, в котором пилот выступал в 2012 году за команду "Мерседес".

"Я даже не знаю, что сказать, — признался Хэмилтон. — Ведь он всегда был моим кумиром, я восхищался качеством его вождения, тем, что он делал как пилот. И учитывая, как долго он был лучшим, я никогда не думал, что кто-нибудь, тем более я сам, когда-то приблизится к его рекорду".

"Это, конечно, невероятная честь для меня, но я никогда не смог бы добиться такого успеха без моей великолепной команды, — сказал гонщик Мику. — Огромное спасибо тебе, и позволь засвидетельствовать глубочайшее почтение Михаэлю".

Так кто же лучший гонщик всех времен?



Казалось бы, что проще — подсчитай победы на гран-при и составляй список. Однако пилоты оцениваются по многим параметрам, со временем они меняются, как меняются и правила гонок, и сами болиды.

К тому же нужно учитывать, что не всем гонщикам был отпущен равный срок, и кто знает, каких еще высот достигли бы Айртон Сенна или Михаэль Шумахер (хотя он и объявил об уходе из спорта), если бы не трагическая авария или не несчастный случай на горном склоне. А ведь есть еще харизма, стиль и многое другое, что не менее важно, чем набранные очки и завоеванные позиции.

И все же мы попробуем составить список самых-самых, места в котором вы можете легко мысленно поменять исходя из своих представлений