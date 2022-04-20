ФОТО: Мария Шарапова ждет первенца от британского жениха
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова ждет своего первого ребенка. Об этом она сообщила в соцсетях, подтвердив беременность фотографией.

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Профессиональную карьеру в спорте, длившуюся 28 лет, Шарапова завершила два года назад. Тогда она заявила, что хочет сконцентрироваться на бизнес-проектах.

В 2020 году она обручилась с Александром Гилксом, соучредителем аукционного дома Paddle 8. И для жениха, и для невесты ожидаемый ребенок станет первенцем.

ФОТО: Мария Шарапова ждет первенца от британского жениха
Foto: Vida Press

О романе Шараповой и Гилкса заговорили в начале 2018 года, когда пару заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Как сообщала пресса, они прилетели на одном самолете, а затем уехали вместе на одном автомобиле.

Об Александре Гилксе известно, что он учился вместе с принцами Уильямом и Гарри, причем с последним они являются хорошими друзьями. Ранее Гилкс был женат на дизайнере Мише Нонну, с которой прожил в браке 13 лет. Миша - близкая подруга невесты принца Гарри Меган Маркл. Говорят, что именно она познакомила актрису с женихом. Также, как пишут таблоиды, Гилкс дружит с Кейт Миддлтон, а когда-то даже встречался с ее младшей сестрой Пиппой.

ФОТО: Мария Шарапова ждет первенца от британского жениха
Foto: Vida Press

Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех турнирах серии "Большого шлема". Она дважды выигрывала "Ролан Гаррос" и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open.

Шарапова проживает в США уже 25 лет. В 2012 году она основала компанию Sugarpova, производящую премиальные сладости. Делает инвестиции в стартапы и зарабатывает на рекламе, также владеет несколькими объектами дорогой недвижимости. Ранее Шарапова попала в список Forbes как одна из богатейших женщин США. Ее состояние в прошлом году издание оценивало в 200 млн долларов.

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