Массовое убийство в CША: Бывший футболист расстрелял семью и покончил с собой
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Бывший игрок НФЛ Филип Адамс застрелил пятерых человек, а затем покончил с собой, сообщает NBC. Смертельная трагедия произошла в штате Южная Каролина.

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Бывший игрок в футбол Филип Адамс по неизвестной причине совершил нападение на семью известного врача.

Адамс после проникновения в дом застрелил самого профессора медицины — 70-летнего Роберта Лессли, а также его 69-летнюю жену Барбару и внуков — девочку Аду девяти лет и мальчика Ноа пяти лет. Пятым погибшим стал 38-летний Джеймс Льюис, который работал в доме семьи Лессли.

Еще один человек, пострадавший от рук известного в прошлом игрока в американский футбол, находится в тяжелом состоянии в реанимации после огнестрельных ранений.

Позже полицейские, прибывшие по сообщению о нападении, нашли Адамса мертвым в доме его родителей. Согласно предварительному заключению, мужчина покончил с собой.

Как сообщил журналистам издания USA Today шериф округа Йорк Кевин Толсон, нападавший при стрельбе в среду использовал оружие калибра 45 и 9 мм. Мотивы нападения выясняются.

Филип Адамс выступал в НФЛ за "Фотинайнерс", "Пэтриотс", "Сихокс", "Рейдерс", "Джетс" и "Фэлконс". На счету корнербека 78 матчей регулярного сезона в этой лиге. Игровую карьеру завершил в 2015 году.

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