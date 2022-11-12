На чемпионате мира в Германии был "публичный дом на колесах". В Катаре будут "скромные болельщицы"
Foto: AP/Scanpix

В 2006 году во время чемпионата мира по футболу по городам Германии курсировал "публичный дом на колесах" Love Truck. Девушки развлекали любителей футбола в городах, где проводились самые интересные матчи турнира. В Катаре подобные развлечения запрещены законодательством, поэтому на грядущем чемпионате мира все будет скоромнее, пишет "Спорт-Экспресс".

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Грузок Love Truck предлагал любителям "клубнички" широкий спектр развлечений — от стриптиза на танцевальной площадке с пилонами до забав в джакузи с представительницами древнейшей профессии.

Проституция в Германии официально разрешена. Поэтому во время чемпионата мира этот бизнес активно процветал и приносил огромный доход.

Для популяризации турнира в Берлине во время ЧМ-2006 провели футбольный турнир, в котором участвовали актрисы из фильмов для взрослых. Девушки играли в нарисованных на своих телах футболках ведущих команд мира.

На грядущем чемпионате мира в Катаре такого боди-арта не будет. Как и грузовиков с зажигательными красотками. В национальном законодательстве страны обязанность женщины — "вести домашнее хозяйство", поэтому они редко посещают стадионы. Мужчинам наверняка будет интересно посмотреть на красоток из других стран, но их наверняка попросят уважать местные традиции и скромно вести себя на трибунах.

Уже сейчас возле спортивных объектов страны можно увидеть плакаты, которые гласят: "Проявите уважение! Помогите нам сохранить культуру и ценности Катара. Пожалуйста, одевайтесь скромно в общественных местах, покрывая свое тело одеждой от плеч до колен".

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