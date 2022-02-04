Путину запрещено посещать Олимпиады, но именно он — особый гость на открытии Игр-2022

4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия Олимпиады-2022. С трибуны ее посмотрит и президент России Владимир Путин. При этом ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российскому лидеру посещать Игры. О том, почему Путин сможет лично посетить открытие ОИ, рассказывает Sports.ru.

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Наказание России распространяется на все руководство страны

В декабре 2020-го CAS наказал Россию за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории: для спортсменов это означало запрет на флаг и гимн на топ-турнирах в течение двух лет.

Представителям правительства России запрещается быть членами панелей или комитетов любой организации-подписанта Всемирного антидопингового кодекса. Они не могут получать аккредитацию на Олимпийские игры, а также на чемпионаты мира. Принимать участие каким-либо образом в этих турнирах также запрещено".

В понятие "представителей правительства России" включены: депутаты, министры, премьер-министр и президент РФ (плюс главы ведомств и люди, работающие в администрации президента и в Следственном комитете).

Foto: AFP/Scanpix

В решении CAS подразумеваются исключения:

1. Представитель правительства России может поехать на Олимпиаду, если он входит в состав комитетов МОК/ПКР или является их членом.

2. Также он может поехать, если его лично пригласит глава государства-организатора или премьер-министр этой страны.

3. Можно поехать на Игры в качестве спортсмена или в роли тренера/любого другого специалиста сборной.

Получается, Путину и правда нельзя было ехать в Пекин-2022 как гостю Олимпиады.

Помогло личное приглашение от Си Цзиньпина

В итоге сработал второй вариант — генсек Компартии Китая Си Цзиньпин лично пригласил Владимира Путина на Олимпиаду-2022 в Пекин. Путин принял это приглашение еще в сентябре прошлого года.

"Мы давно знакомы с Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника", — объяснил Путин.

Foto: RIA Novosti/Scanpix

В 2014-м схема была обратной: Путин приглашал Си Цзиньпина на Олимпиаду в Сочи. Тогда китайский лидер тоже приехал.

При этом многих мировых лидеров в Пекине не будет — правительства стран (в том числе – США) объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за ситуации с уйгурами, которых, по сообщениям правозащитников, серьезно угнетают власти.

Сам же Путин выступил против бойкота. Об этом он сообщил Си Цзиньпину во время переговоров по видеосвязи в декабре: "Как мы и договаривались, проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр".

Агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин во время переговоров заодно попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ-2022, но Пекин и Москва опровергли эту информацию.

Foto: AP/Scanpix

Как связаны допинг-скандал с Россией и президент?

WADA уверено, что в России функционировала государственная система допинга, которую поддерживали все, вплоть до президента.

Например, об этом не раз рассказывал главный информатор WADA Григорий Родченков: "По эфэсбэшной цепочке вся информация шла к Путину. Она шла по поводу приезда WADA, когда они забирали пробы. Естественно, все "грязные" я менял.

Она шла по поводу успехов в открывании проб. Она шла по поводу абсолютного успеха — заказного — на чемпионате мира по легкой атлетике, который рассматривался как репетиция перед Сочи вместе с Универсиадой. Все докладывалось Путину. Считать, что он не знал, это смешно. Нагорных докладывал Мутко именно с той целью, чтобы Мутко докладывал Путину".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Нагорных как-то мне рассказал — также мне рассказал Мутко, — что наверху все знают и спрашивают только одно: "Что еще вам нужно? Ресурсы не ограничены". Это было: победа любой ценой, medals or mortals [медали или смерть]. Мутко говорил, что Путин выучил мое имя наизусть, потому что благодаря Мутко и вопреки невероятному сопротивлению Иванова Путин с третьего раза тормознул мое уголовное дело. И когда они выезжали с церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, проезжали мимо лаборатории, через вторую проходную, Мутко еще сказал: "А вот ваш крестный тут сидит, которого вы спасли", — говорил Родченков.

Вообще, показания Родченкова и дали старт масштабному допинг-скандалу с Сочи-2014 и с российским спортом в целом. Именно после его слов в WADA посчитали, что допинговая система поддерживалась в России на высшем уровне.

Foto: Vida Press

Путин же в ответ на обвинения назвал Родченкова придурком: "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его в США. Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией".

А раньше Путин бывал на Олимпиадах?

Очень редко. С 2000 года, когда Путин впервые стал президентом России, прошли 11 Олимпиад и 12-я как раз стартует — за это время Путин посетил только две церемонии открытия (и еще одна будет в Пекине-2022).

Впервые Путин побывал на Олимпиаде в 2008-м — тогда Игры тоже проходили в Пекине. Правда, в то время Путин гостил в роли премьер-министра, а не президента.

Также он приезжал в Лондон во время Игр-2012, но уже после открытия — тогда президент РФ посетил соревнования по дзюдо, но признался, что открытие все-таки смотрел, хоть и не присутствовал на нем лично.

Foto: AFP/Scanpix

Затем Путин присутствовал на открытии Сочи-2014. Он произнес торжественную речь и объявил Игры открытыми.

В прошлом году на Олимпиаде в Токио, когда впервые действовал запрет высшим российским лицам на посещение Игр, Путина на церемонии открытия и закрытия не было.

И вот теперь предстоит открытие Пекина-2022. Помимо церемонии в программе российского лидера состоятся также переговоры с Си Цзиньпинем. С лидерами других стран Путин встречаться не планирует.

Таким образом, из последних 12 Олимпиад (с 2000 года) Владимир Путин посетил три церемонии открытия Игр (Пекин-2008, Сочи-2014 и Пекин-2022).