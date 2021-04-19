Сын Кадырова получил серию ударов в бою на ринге и тут же был объявлен победителем

В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу "Время легенд". Ежегодное мероприятие организовывает республиканский бойцовский клуб "Ахмат". Традиционно в нем участвуют старшие сыновья главы региона и традиционно выигрывают. Нынешний турнир не стал исключением, Адам и Али Кадыровы одержали победу, однако бой одного из сыновей главы Чечни вызвал много вопросов.

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Молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров оказал жесткое сопротивление Адаму Кадырову. Во время очередного раунда начался открытый бокс, Биттиров не уступал противнику и пошел в атаку, нанеся несколько сильных ударов в голову Кадырова.

В этот момент судья остановил бой и начал отсчитывать нокдаун сопернику Кадырова-младшего. Пока шел отсчет, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения.

Как сын Кадырова побеждает в боксе? Как только его соперник в синих трусах пошел в серьезную атаку, судья разнял бойцов.

И начал отсчитывать нокдаун сопернику Адама Кадырова. А следом секундант противника признал поражение. Кажется, только бойцы и не поняли, что происходит pic.twitter.com/MDol6KTapT

— Лента.ру (@lentaruofficial) April 19, 2021



Биттиров разводит в недоумении руками и смотрит по сторонам. Победу присуждают Адаму Кадырову.

Глава Чечни на своей странице "ВКонтакте" написал, что его сын сломил сопротивление Аслана Биттирова. "Во втором раунде угол его соперника отказался от продолжения поединка после нокдауна", — написал Рамзан Кадыров.

Бои на публику с участием детей — не редкость для Чеченской республики.

В 2016 году президент Союза смешанных единоборств Федор Емельяненко осудил детские поединки в Грозном. По словам спортсмена, они могут нанести непоправимый ущерб как физическому, так и психологическому состоянию детей.

Кадыров тогда ответил Емельяненко, что соревнования были "показательным поединком в форме игры".