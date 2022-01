Трагедия на Кубке Африки: восемь человек погибли в давке у стадиона

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африканских наций произошла трагедия. 50 тысяч человек пытались пробиться на стадион в столице Камеруна Яунде, где проходил матч Камерун — Коморские острова. Полиция не сумела остановить толпу, и в результате давки погибли восемь человек, а еще 50 получили ранения, в том числе тяжелые. Тем не менее матч не был остановлен и получил статус одного из самых странных в истории, пишет "Газета.Ru".

Арена d'Olembe в столице Камеруна — Яунде — вмещает 60 тысяч человек, но из-за антикоронавирусных ограничений заполнить можно было не более 80% мест — то есть 48 тысяч.

С этим оказались не согласны местные жители, горевшие желанием посмотреть матч 1/8 финала с участием своей сборной. По данным AFP, на арену пытались пробиться около 50 тысяч человек, то есть как минимум 2 тысячи были "лишними", и полиция прилагала усилия, чтобы развернуть их назад, однако не справилась с возмущенной толпой.

Возникла неконтролируемая давка, в результате которой погибли две женщины, один ребенок, четверо мужчин и еще один человек, чье тело забрала семья.

Как сообщило в своем отчете министерство здравоохранения Камеруна, 50 человек получили травмы, и двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как только толпа разошлась, все пострадавшие были отправлены в больницу, однако в это время на дорогах был серьезный трафик, что замедлило процесс оказания помощи.

Конфедерация африканского футбола (CAF) начала свое расследование инцидента и в ближайшее время встретится с представителями оргкомитета турнира, чтобы обсудить усиление безопасности на стадионах.

🔴[DRAME] #CAN2021 : plusieurs personnes sont décédées et d'autres blessées lors d'une bousculade survenue à l'entrée du stade d'Olembe. Les blessés graves ont été transportés au centre hospitalier Messassi. Un premier bilan non officiel fait état d'au moins 7 morts. #CAMCOM pic.twitter.com/WMYlINrRxY

Удивительно, но из-за трагедии возле арены организаторы не стали отменять или переносить игру. Возможно, об инциденте стало известно слишком поздно, а может, в случае отмены матча власти опасались гнева многотысячной толпы и новой давки.

Не помешала проведению игры и эпидемия коронавируса в сборной Коморских островов, из-за которой на изоляции оказались семь футболистов, включая двоих голкиперов (а третий выбыл еще раньше из-за травмы).

На Кубке Африки действует весьма необычный регламент: если в команде набирается 11 здоровых игроков (абсолютно неважно, на каких позициях они играют и есть ли среди них вратари), то матч проводится.

Организаторы турнира даже не позволили встать в ворота Комор профильному голкиперу Али Ахамаду, который сдал отрицательный тест на Covid-19 в день игры: согласно протоколу Кубка, нужно обязательно отсидеть на карантине пять дней, а у Ахамаду срок отсчитывался с 22 января.

Таким образом, пока у ворот стадиона происходило смертельное нарушение социальной дистанции, в воротах Коморских островов из-за соблюдения драконовских мер против Covid-19 стоял левый защитник Шакер Аль-Хадур ростом 172 см. На интриге и вообще спортивной составляющей матча это могло сказаться самым печальным образом.

#TeamComoros left-back Chaker Alhadhur held on to a clean sheet for 30 minutes against #TeamCameroon

Karl Toko Ekambi opens the scoring. #AFCON2021 pic.twitter.com/QhvGNQGT1N