Олимпийские чемпионки снялись обнаженными для обложки Playboy
Foto: Shutterstock

Немецкая бобслеистка Лиза Буквиц и австрийская скелетонистка Жанин Флок снялись топлесс для двойной обложки специального номера эротического журнала Playboy.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На размещенном в соцсетях кадре 27-летняя Буквиц позирует в расстегнутой черной шелковой рубашке, из-под которой видна обнаженная грудь. Бедра спортсменки украшают золотые и серебряные цепи. На фото Буквиц в черных лаковые туфлях на шпильке. Кроме того, бобслеистку сфотографировали боком к зеркалу, в отражении которого видно, что на ней отсутствует нижнее белье.

32-летняя Флок, в свою очередь, запечатлена голой в кожаном кресле светло-коричневого цвета. На снимке олимпийская чемпионка прикрывает обнаженное тело звериной шкурой.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Playboy
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form