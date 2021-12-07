Интеллигентная, сердечная. В опасности. Мама Рейниса Рунциса и ее хрупкая "экосистема"

Совершенно понятно, вернувшись домой, 76-летняя мать окажется в ситуации, схожей с той, в которую попал ее сын. Ясно, что ничего не будет как прежде, "экосистема" маленького домохозяйства нарушена, надо считаться с новыми расходами. И это не только новый большой счет за электричество, который Рейнис уже получил. День содержания мамы Рейниса в Центре паллиативного ухода обходится в 75 евро, в месяц это 2200 евро. И это если нет каких-то неплановых манипуляций. В конце года эту сумму покроет фонд Ziedot.lv. А что дальше?
Расма всю жизнь проработала корректором. Многие годы у нее была и вторая работа, за которую ей никто не платил — она ухаживала за своим сыном. 76-летней женщине приходилось переворачивать сына с боку на бок, помогать устроиться на ночь, чтобы не образовались пролежни, и делать многое другое, что в таком возрасте не могло не оставить последствий. "Маме приходилось очень тяжело, но она старалась закрывать собой все прорехи. Она помогала ночью, в том числе в промежутках между помощниками по уходу или когда кто-то из них болел или уходил с работы", — рассказывает Рейнис.
Он более детально рассказывает, что входит в обязанности помощниц: день начинается в половину, когда ему надо давать лекарства, менять катетер и мыть полностью все тело. Потом — завтрак, после которого Рейниса переворачивают на бок и начинается неприятная процедура: с помощью специальной перчатки вынимаются экскременты. Процесс длится до 11.30, после чего помощница уходит. Около полудня приходит вторая сестричка, которая занимается домашними делами, готовит еду, переворачивает Рейниса на спину, ходит в магазин и выполняет другие задания. Это Мария, которая свою смену называет "мини-секретарской". Около семи вечера приходит вечерняя "сестричка", которая переворачивает Рейниса на другой бок. Иногда она готовит, но обычно это невозможно из-за ее занятости. Второй важнейший процесс производится вечером, когда Рейнису надо грамотно установить подушку, чтобы положить спать. Поскольку сам он двигаться не может, это очень важный момент, чтобы не образовались пролежни. Во время, когда мама еще была дома, этим занималась она.
На сайте Рижской думы можно найти информацию о том, что она обеспечивает уход на дому. Но такая помощь доступна лишь семьям с низким доходом. Живущая в Пурвциемсе семья, состоящая из работающей 76-летней пенсионерки и ее сына с инвалидностью первой группы, который собирает пожертвования и пишет стихи, оказалась слишком богатой, чтобы получать такую помощь.
"Если бы у меня сейчас не было этой благотворительной помощи, я бы умер в доме престарелых, или умер бы дома, или просто покончил бы с собой. Я об этом (самоубийстве) серьезно говорю".
Он продолжает: "Во-вторых, надо подумать логически, во сколько обходится круглосуточный уход в пансионате. Из госбюджета на это уходит более тысячи в месяц. Так почему мое пособие по уходу — всего 250 евро? Это всего четверть от государственных трат на пансионат! Это серьезно? Это не издевательство?"
Рейнис подчеркивает, что в пансионате он бы выживал, а не жил. Там для персонала главное, чтобы человек был жив, а не то, чтобы ему было хорошо. "Как овощ: еду тебе дают — какай, спи и с тебя хватит", — говорит Рунцис, добавив то же, что говорил в прошлом году, это не жизнь, это ад.
Расма год назад тоже говорила о том, что государство почему-то не в состоянии помочь человеку, с которым случилась такая трагедия: "Не может такого быть, чтобы два министерства не знали, кто из них что делает". Кроме того, в самом начале нет никого, кто мог бы помочь, объяснить, что нужно делать: "Мы, близкие, не понимаем, что правильно и что - нет. Почему государство не может выделить социального работника, который сначала расскажет, что делать, как не допустить пролежней. Это элементарные вещи".
В повседневной суете и беготне надо не забывать, что не все могут себе позволить даже такие простейшие движения, есть люди, у которых единственный бег происходит в голове. Рейнису и Расме очень нужна наша помощь, чтобы, по крайней мере, продолжать этот жизненный забег.
После этой встречи и опубликованной на портале Delfi заметки, ("Год прошел как в аду": Семью поэта Рейниса Рунциса постигло новое несчастье"), на семью Рейниса вышло социальное предприятие SIA Hospiss LV, у которого есть договор с Министерством благосостояния — за деньги из госбюджета запустить пилотный проект. Начиная с октября, 15 месяцев подряд SIA Hospiss обеспечивает услуги хосписа в среднем десяти пациентам из Риги и окрестностей в месяц. Ситуация Рейниса для такой помощи, обычно ограниченной полугодом, не подходит, но Hospiss предложил услуги по уходу за мамой Рейниса пять рабочих дней по восемь часов. Необходимую сумму для ухода в остальные часы, в том числе, если потребуется, в центре паллиативного ухода, мы поможем собрать в рамках проекта Stiprini stipros.