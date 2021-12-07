Интеллигентная, сердечная. В опасности. Мама Рейниса Рунциса и ее хрупкая "экосистема"

Отвечая на вопрос, что надо менять в государстве, чтобы людям, нуждающимся в длительном уходе стало легче жить, Рейнис долго не раздумывал: "Во-первых, семейный врач, у которого тысячи пациентов, просто не в состоянии нормально относиться к инвалидам первой группы, которым необходим круглосуточный уход. Это самая большая проблема. Для этого нужен отдельный семейный врач, у которого будет несколько сотен пациентов. И этот врач должен знать все про то, как таким людям может помочь государство. Мы — инвалиды первой группы — не все можем это узнать. Не каждый может продраться сквозь буквы закон и получить галочку, которой не хватает для получения этой помощи. В результате до нас не доходит даже то, что нам положено, потому что семейному врачу просто пофиг — он ничего не расскажет, если его не попросят", — говорит Рунцис.



Он продолжает: "Во-вторых, надо подумать логически, во сколько обходится круглосуточный уход в пансионате. Из госбюджета на это уходит более тысячи в месяц. Так почему мое пособие по уходу — всего 250 евро? Это всего четверть от государственных трат на пансионат! Это серьезно? Это не издевательство?"



Рейнис подчеркивает, что в пансионате он бы выживал, а не жил. Там для персонала главное, чтобы человек был жив, а не то, чтобы ему было хорошо. "Как овощ: еду тебе дают — какай, спи и с тебя хватит", — говорит Рунцис, добавив то же, что говорил в прошлом году, это не жизнь, это ад.

