Отвечает Даце Икауниеце, руководитель Икшкильской социальной службы Думы Огрского края



Необходимость предоставления социальных услуг на дому в бывшем Икшкильском крае оценивается исходя из правил Nr.2/2020 "Социальные услуги самоуправления для жителей Икшкильского края" ("Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem"). В 19-м пункте этих правил сказано, что потолок доходов для одинокого лица, которому может быть оказана помощь, установлен на уровне минимальной зарплаты в стране (то есть 500 евро). Для всех остальных он находится на уровне 75% от минимальной зарплаты (375 евро).



Малообеспеченные и нуждающиеся лица вправе получить поддержку для оплаты услуг здравоохранения: компенсацию в размере 50% от суммы, указанной в чеке, но не больше 150 евро в год за медицинские услуги; не более 150 евро в год на покупку лекарств; компенсацию в размере 50% на приобретение средств от инконтиненции (недержание мочи), если их покупку не оплачивает государство, но не более 150 евро в год. Малообеспеченными в крае в данный момент считаются жители, доход которых не превышает 354 евро в месяц (для первого или единственного члена домохозяйства) или 248 евро в месяц (на каждого члена домохозяйства). С 1 января 2022 года эти лимиты будут увеличены до, соответственно, 380 евро и 266 евро.



Право на сиделку имеют лица, которые в силу возраста, нарушений умственного или физического характера не могут сами себя обслуживать и выполнять ежедневные домашние работы; одинокие лица; члены семьи или другие лица, у которых общее домашнее хозяйство с человеком, которому требуется постоянный уход; вместе или раздельно живущие кормильцы, которые в силу возраста, по состоянию здоровья, из-за места жительства или занятости не могут обеспечить надлежащий уход. Также рассчитывать на получение услуги могут лица, которым во время болезни или периода выздоровления сложно обслуживать себя и выполнять ежедневные домашние работы. Каждый случай рассматривают индивидуально, а время оказания услуги не должно превышать 20 часов в неделю.



На территории бывшего Икшкильского самоуправления услуги социального обслуживания на дому оказывает сиделка Социальной службы. Месячная зарплата сиделки составляет от 500 евро (минимум) до 608 евро (максимум).



В результате административно-территориальной реформы обязательные правила об оказании социальной помощи на дому находятся в процессе консолидации. С 1 января 2022 года на бывшей территории Икшкильского края услуги социального обслуживания на дому будет предоставлять победивший в конкурсе претендент. Такая же система действует на остальных территориях, входящих теперь в Огрский край.

