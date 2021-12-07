Поддержи сильных! Delfi и Ziedot.lv призывают помочь семьям нуждающихся в уходе больных
Портал Delfi вместе с благотворительной организацией Ziedot.lv уже четвертый год проводит акцию "Stiprini stipros" ("Поддержи сильных"). Тем, кто постоянно поддерживает тяжелобольных близких, самим очень нужна поддержка, и вместе мы можем ее оказать.
У каждого из нас есть свой запас энергии. И каждый может оказаться в ситуации, когда этот резерв иссякнет. Кто-то, столкнувшись с неожиданным поворотом в судьбе, ломается. Кто-то открывает в себе сверхъестественные силы. Но даже самые сильные со временем перегорают. Для тех, кто нуждается в уходе, близкие — это источник света, порой — единственный. Как электрическая лампочка. И для нас важно, чтобы они не перегорели.

В этом году мы расскажем о четырех семьях. Все собранные деньги пойдут им и героям прошлогодних статей нашего проекта Stiprini stipros.

Семья Лаукштейнов вырастила пятерых детей. Двое из них — дочери Эстер и Сара — всегда будут требовать ухода, потому что у них детский церебральный паралич и другие тяжелые заболевания. Девочки не говорят, но их мама верит, что они всё понимают.

Профессиональные спортсмены Вячеслав и Илвия семь лет назад познакомились на волейбольном турнире в Литве. Спустя три года выяснилось, что Илвия неизлечимо больна — у неё прогрессирующий боковой амиотрофический склероз. Сейчас она полностью парализована и не может самостоятельно дышать и есть. Но когда пара отправляется на прогулку, Илвия одевается не в спортивный костюм, а в платье.

Адриану Ото 21 год. Полноценно жить ему мешают пять диагнозов — умственная отсталость, церебральный паралич, эпилепсия, проблемы с речью и слабое зрение. Чем старше он становится, тем тяжелее ухаживать за ним его матери Илзе.

В прошлом году в рамках проекта Stiprini stipros мы писали о парализованном Рейнисе Рунцисе, жизнь которого круто изменилась 19 лет назад, когда он попал в ДТП на обледеневшей дороге. Последний год его семья, по его словам, прожила как в аду: у 76-летней матери Рейниса, Расмы, нашли онкологическое заболевание, и теперь уход нужен ей самой.
Мы надеемся собрать как минимум 65 тысяч евро, чтобы обеспечить героям наших четырёх статей уход на дому и продолжать поддерживать тех людей, о которых мы писали в раньше (проект Stiprini stipros продолжается уже четыре года). Если нам удастся собрать больше, чем запланировано, дополнительные средства пойдут на поддержку других семей, которые подали заявку на поддержку проекта Stiprini stipros.
"Вопросы, связанные с тяжелобольными и неизлечимыми людьми, решаются очень медленно, потому что у этих людей и их семей нет сил бороться за свои права, они не могут ждать, пока концепции оформляются в новые политические инициативы, когда будут созваны рабочие группы и написаны законопроекты. Им нужна помощь здесь и сейчас", — подчеркивает руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта.
"От имени этих людей я хочу сказать большое спасибо инициативе Stiprini stipros, которая уже три года лоббирует интересы этой группы, не давая чиновникам и политикам забыть о ней. Благодаря пожертвованиям организации Ziеdot.lv близкие этих людей могут ухаживать за ними на дому, покупать средства гигиены, дополнительное медицинское питание и оплачивать другие услуги, необходимые каждому конкретному пациенту".

Журналист и редактор Delfi Дита Виновска, которая работала над историями Stiprini stipros, говорит, что это очень важный для неё проект. Он помогает менять жизнь людей к лучшему как уже сегодня, так и в будущем. "Каждый год мы поддерживаем сбор пожертвований, чтобы помочь нескольким семьям жить лучше уже сейчас и в то же время закрепить в обществе понимание, почему вопросы ухода важны для каждого члена общества, и побудить государство расширить поддержку таким семьям. Мне это кажется очень важным — мы не только рассказываем о людях, которым нужна помощь, но и работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в долгосрочной перспективе".
"Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда ему или кому-то из его близких нужен уход. И очень важно, чтобы те, кто помогает больному, не перегорели и могли поддерживать его и друг другу. Это требует огромных усилий, потому что ресурсы человека не бесконечны. Мы не должны воспринимать силу этих людей как нечто само собой разумеющееся", — подчёркивает Виновска.
По словам журналиста и редактора Лауры Дзерве, сегодня Delfi получает точно такие же просьбы о помощи, как и в 2018 году, когда проект Stiprini Stipros начинался. "Некоторые проблемы были решены. Например, государство теперь оплачивает парентеральное питание для тех, кто нуждается в долговременном уходе. Другие остались: на помощь самоуправлений в оплате сиделки могут рассчитывать только малообеспеченные семьи, и если в семье кто-то работает, то семья, скорее всего, не считается малообеспеченной. При этом расходы очень большие. А если семья подходит под критерии малообеспеченной и может получить помощь самоуправления, то этого обычно недостаточно.
Чтобы оплатить труд сиделки, нужно собрать ещё как минимум столько же. Условия, в которых живут эти тяжелобольные люди, трудно назвать достойными. Для меня как журналиста важно не только помочь героям Stiprini stipros, но и улучшить ситуацию для других людей, оказавшихся в такой же ситуации. И если это получается, я чувствую огромное удовлетворение".
Мы благодарим компании, которые поддержали проект Stiprini stipros и его героев — агентство VUCA Communications, сеть магазинов Maxima, компании Httpool, Radio Skonto, Radio Skonto Plus, Radio Tev и DScreens.

Мы призываем каждого поддержать самые сильные семьи Латвии. Поддержи сильных!
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Над проектом работали: текст - Лаура Дзерве, Дита Виновска, Айя Рутка, Карлис Арайс, Ольга Петрова, Лелде Лусе, Кристине Мелне, Эгита Сеглиня, Лигия Циекуре; фото - Каспар Гарда, Марис Морканс; видео - Микс Силиньш, Матрик Паулс Брикис, Даниэль Портнайс; дизайн - VUCA Communications, Инга Чуевска; техническая часть - Эрвин Мелначс, Карина Сабецка; руководитель проекта - Элисе Быкова.
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