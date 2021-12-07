Поддержи сильных! Delfi и Ziedot.lv призывают помочь семьям нуждающихся в уходе больных

В этом году мы расскажем о четырех семьях. Все собранные деньги пойдут им и героям прошлогодних статей нашего проекта Stiprini stipros.
Семья Лаукштейнов вырастила пятерых детей. Двое из них — дочери Эстер и Сара — всегда будут требовать ухода, потому что у них детский церебральный паралич и другие тяжелые заболевания. Девочки не говорят, но их мама верит, что они всё понимают.
Профессиональные спортсмены Вячеслав и Илвия семь лет назад познакомились на волейбольном турнире в Литве. Спустя три года выяснилось, что Илвия неизлечимо больна — у неё прогрессирующий боковой амиотрофический склероз. Сейчас она полностью парализована и не может самостоятельно дышать и есть. Но когда пара отправляется на прогулку, Илвия одевается не в спортивный костюм, а в платье.
Адриану Ото 21 год. Полноценно жить ему мешают пять диагнозов — умственная отсталость, церебральный паралич, эпилепсия, проблемы с речью и слабое зрение. Чем старше он становится, тем тяжелее ухаживать за ним его матери Илзе.
В прошлом году в рамках проекта Stiprini stipros мы писали о парализованном Рейнисе Рунцисе, жизнь которого круто изменилась 19 лет назад, когда он попал в ДТП на обледеневшей дороге. Последний год его семья, по его словам, прожила как в аду: у 76-летней матери Рейниса, Расмы, нашли онкологическое заболевание, и теперь уход нужен ей самой.
Журналист и редактор Delfi Дита Виновска, которая работала над историями Stiprini stipros, говорит, что это очень важный для неё проект. Он помогает менять жизнь людей к лучшему как уже сегодня, так и в будущем. "Каждый год мы поддерживаем сбор пожертвований, чтобы помочь нескольким семьям жить лучше уже сейчас и в то же время закрепить в обществе понимание, почему вопросы ухода важны для каждого члена общества, и побудить государство расширить поддержку таким семьям. Мне это кажется очень важным — мы не только рассказываем о людях, которым нужна помощь, но и работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в долгосрочной перспективе".
Мы призываем каждого поддержать самые сильные семьи Латвии. Поддержи сильных!