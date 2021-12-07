Поддержи сильных! Delfi и Ziedot.lv призывают помочь семьям нуждающихся в уходе больных

У каждого из нас есть свой запас энергии. И каждый может оказаться в ситуации, когда этот резерв иссякнет. Кто-то, столкнувшись с неожиданным поворотом в судьбе, ломается. Кто-то открывает в себе сверхъестественные силы. Но даже самые сильные со временем перегорают. Для тех, кто нуждается в уходе, близкие — это источник света, порой — единственный. Как электрическая лампочка. И для нас важно, чтобы они не перегорели.



В этом году мы расскажем о четырех семьях. Все собранные деньги пойдут им и героям прошлогодних статей нашего проекта Stiprini stipros.



Семья Лаукштейнов вырастила пятерых детей. Двое из них — дочери Эстер и Сара — всегда будут требовать ухода, потому что у них детский церебральный паралич и другие тяжелые заболевания. Девочки не говорят, но их мама верит, что они всё понимают.



Профессиональные спортсмены Вячеслав и Илвия семь лет назад познакомились на волейбольном турнире в Литве. Спустя три года выяснилось, что Илвия неизлечимо больна — у неё прогрессирующий боковой амиотрофический склероз. Сейчас она полностью парализована и не может самостоятельно дышать и есть. Но когда пара отправляется на прогулку, Илвия одевается не в спортивный костюм, а в платье.



Адриану Ото 21 год. Полноценно жить ему мешают пять диагнозов — умственная отсталость, церебральный паралич, эпилепсия, проблемы с речью и слабое зрение. Чем старше он становится, тем тяжелее ухаживать за ним его матери Илзе.



В прошлом году в рамках проекта Stiprini stipros мы писали о парализованном Рейнисе Рунцисе, жизнь которого круто изменилась 19 лет назад, когда он попал в ДТП на обледеневшей дороге. Последний год его семья, по его словам, прожила как в аду: у 76-летней матери Рейниса, Расмы, нашли онкологическое заболевание, и теперь уход нужен ей самой.

