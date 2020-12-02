Двое вечных детей-близнецов. Мама Ингуна и нянечка Мара, которая заряжает окружающих энергией

Сейчас Элвису и Райво по 22 года, но они по-прежнему дети, которым нужен постоянный уход. Все это время было очень трудным. Мама прилагала все силы для того, чтобы улучшить здоровье детей. То одного, то второго, то обоих сразу возила к врачам, реабилитологам, логопедам, массажистам и другим специалистам. Это дало результат, особенно для Райво. У Элвиса более серьезные проблемы со здоровьем, и именно он больше всего беспокоит маму. Ясно, что они оба будут зависеть от других и в 30, и в 40 лет. Останутся вечными детьми. Мама осознает это и черпает радость и надежду в младшем сыне, шестилетнем Ренаре. Он сейчас ходит в детский сад.



Братья в детсад не ходили – их жизнь, в основном, проходит дома. Райво, правда, ходил в "Класс почемучек" Калснавской основной школы: там учились дети с разными проблемами со здоровьем. Он закончил девять классов и отпраздновал выпускной. Сегодня "Класса почемучек" в школе больше нет. Райво очень любил учиться, и мама опасалась, что он будет грустить, если не сможет встречаться с похожими на него людьми. Но решение было найдено. В волости есть центр дневной активности, и раз в неделю там собираются дети и молодые люди с особыми потребностями в сопровождении ассистентов и родителей, в основном – мам. "Можно сказать, там все друг друга знают. У нас в волости много особенных детей и молодежи, и очень хорошо, что они могут выйти из дома и побыть в другой среде. Мы очень рады, что там проходят неформальные занятия и проекты. У каждого есть свой день и конкретное время. Правда, и весной, и сейчас из-за Covid-19 занятия в центре не проводят. Райво из-за этого очень грустно", – рассказывает Ингуна.